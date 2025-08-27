CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков

Модуль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» разработали Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Он встраивается в образовательные программы вузов для подготовки химиков любого профиля, не требует пересмотра основного курса и с первых занятий дает студентам ключевые навыки работы с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители Консорциума Big Data.

Проект стартовал в июле 2025 г. во время визита делегации КНИТУ в ТГУ, во время которого томичи представили казанским коллегам свой опыт интеграции ИИ в образовательные программы. Всего за месяц эксперты двух вузов подготовили новый модуль, который может стать стандартом обучения химиков технологиям искусственного интеллекта. Введение такого стандарта в вузах России выровняет требования к цифровой грамотности в химотрасли, обеспечит единый уровень подготовки студентов и даст науке и индустрии инструмент для ускоренного создания материалов и проведения экспериментов.

Модуль создали в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big Data), куда входят ТГУ и КНИТУ. Консорциум основан в 2017 г. для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных и технологий ИИ. В настоящее время в него входят 79 вузов из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

«В нашей стране отсутствует общий стандарт обучения химиков работе с большими данными и нейросетями, несмотря на высокий запрос со стороны работодателей. Универсальный образовательный модуль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» позволит вузам выпускать специалистов, которые умеют использовать эти новые технологии в химической промышленности, фармацевтике и разработке новых материалов. Это готовое решение для бесшовной интеграции в программы подготовки химиков любого профиля», — сказал гендиректор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко.

По его словам, модуль создан в формате «конструктора»: он предлагает 11 тематических разделов, которые можно вставить в основной образовательный курс с учетом требований конкретной химической специализации. Это разделы: «Введение в технологии искусственного интеллекта и промпт-инженерия», «Критическое мышление в работе с ИИ», «Культура работы с данными», «Проектирование решений на основе ИИ», «Основы Python для анализа данных», «Обработка и анализ данных на Python», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Классическое машинное обучение», «Глубокое машинное обучение», «MLOps и инженерия ML-систем», «SQL и NoSQL базы данных».

Лекции по большим данным читают эксперты томской образовательной компании «Дата-Дайвинг», по ИИ - специалисты Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ, по цифровым технологиям для химии - эксперты ТГУ и КНИТУ.

Первыми учиться по модулю начнут студенты ТГУ и КНИТУ на базе направления 18 «Химические технологии» — 640 будущих химиков приступят к занятиям по искусственному интеллекту и большим данным с нового учебного года.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

В России появится «черный список» сотовых телефонов

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных

Создатель «российского Starlink» признан банкротом

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: