В Подмосковье процесс подачи заявления на денежные выплаты льготникам перевели в проактив

Услуга по назначению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, живущим в Московской области, стала проактивной. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь не потребуется самостоятельно заполнять заявление для получения услуги. В личном кабинете регионального портала появится предзаполненная форма, поэтому пользователю останется лишь сверить указанные данные и направить заявление в ведомство. Даже если человек предпочтет подать заявку самостоятельно, форма автоматически заполнится системой на основании имеющихся сведений», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, в рамках оптимизации внедрили удобный сервис, который заранее проверяет, не подавал ли заявитель аналогичное заявление раньше. Это поможет избежать повторной подачи, если по предыдущему обращению еще нет решения.

Правом на получение выплаты обладают жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям: «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», «Труженик тыла» или «Реабилитированное лицо» и др., зарегистрированные в Московской области и не получающие ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального бюджета.

Услуга «Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Ее предоставляют бесплатно в течение семи рабочих дней.