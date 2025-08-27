CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
В Подмосковье будет работать земельный ИИ-патруль

В Московской области искусственный интеллект будет выявлять нецелевое использование земли, заброшенные объекты, а также участки, заросшие борщевиком. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для этого в автомобили земельных инспекторов установят ИИ-комплексы, которые будут фиксировать нарушения прямо во время движения транспортного средства. Кроме того, нейросеть будет автоматически передавать данные в единую систему, интегрированную с Росреестром, анализировать информацию, обозначать объекты, на которых есть нарушение, и сразу направлять правообладателям уведомления, а в случае с борщевиком – штрафы. По техническим характеристикам и широте спектра нейросетевых алгоритмов комплекс не имеет аналогов в мире», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новый ИИ-проект реализуется Мингосуправления Московской области совместно с региональным Министерством имущественных отношений.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, реализация нового проекта с применением ИИ в мунземконтроле станет инструментом соблюдения требований земельного законодательства, значительно увеличит выявляемость нарушений, сократит объем работы с участками, где нарушений нет, одним словом, улучшит точность выполнения задач. Кроме того, при том же объеме мероприятий существенно возрастет сумма поступлений в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья за счет повышения кадастровой стоимости, налогов и процедуры перераспределения участков.

