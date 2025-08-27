Специалисты СПбГУ разработали отечественный инструмент для быстрой диагностики инфекций

Ученые СПбГУ создали программу Antimicro для обработки результатов анализа геномов микроорганизмов в биологических материалах. Разработка исследователей уникальна: она единственная в мире учитывает особенности российского микробиома. Программа поможет врачам оперативно ставить диагноз пациентам с размытой симптоматикой. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Анализ бактериальной флоры назначают при инфекциях, чтобы точно определить патоген и начать прицельную терапию. К сожалению, установить возбудителя стандартными методами, например с помощью бакпосева или ПЦР, получается не всегда. В таких случаях врачи прибегают к метагеномному секвенированию — анализу микробного сообщества в биологических материалах на основе определения выделенной из образца последовательности ДНК.

«Благодаря метагеномному секвенированию можно выявлять бактерии, грибы, археи, паразиты и вирусы, а также оценивать устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, уровень их патогенности и метаболический потенциал, то есть потребление, разложение и производство различных соединений», — сказал Павел Александрович Сучко, один из разработчиков, обучающийся на первом курсе магистратуры СПбГУ (программа «Биология»), биотехнолог центра геномных технологий «Сербалаб».

В настоящее время оперативная обработка метагенома бактериальных мазков — это довольно популярная процедура в сложных клинических случаях. Сегодня она доступна только в частных лабораториях и крупных государственных центрах. При этом используемые для расшифровки метагенома программы имеют ряд недостатков. Специалисты СПбГУ учли все минусы конкурентов и создали свой вариант — Antimicro.

Antimicro обрабатывает загруженные пользователем данные, а затем формирует заключение. В нем отражаются сведения о том, сколько бактерий и каких видов содержится в образце, какой у них уровень антибиотикорезистентности. По времени выдачи результатов программа не уступает зарубежным, при этом в других аспектах она гораздо удобнее.

Так, например, Antimicro полностью на русском языке, тогда как большинство аналогов имеют иностранный интерфейс. Также в программе есть подробная инструкция, чтобы даже неопытный пользователь смог разобраться во всех ее функциях. Сегодня в работе иностранных продуктов врачи вынуждены разбираться самостоятельно, что занимает много времени.

Кроме основного модуля для анализа метагенома, разработчики Antimicro предусмотрели несколько дополнительных, например, справочник микроорганизмов и лекарственных средств, отдельный раздел для подбора терапии. Этого тоже не найти в программах-конкурентах.

Исследователи СПбГУ позаботились еще и о том, чтобы Antimicro учитывала популяционные отличия микробиома жителей России. «Граждане каждой страны отличаются друг от друга наличием тех или иных бактерий и их численностью. До недавнего времени приходилось анализировать микрофлору россиян на основе данных из других стран, так как сведений о микробиоме нашей страны не было, — сказал Лаврентий Данилов. — Мы исправили эту ситуацию».

Важно отметить, что Antimicro работает в так называемом закрытом контуре. Это значит, что данные о «микробиологическом паспорте» жителей России защищены и не будут использованы в не медицинских целях.

Ученые СПбГУ нацелены получить на программу сертификат соответствия в Министерстве здравоохранения России. Это значительно расширит возможности пациентов, и метагеномное секвенирование можно будет сделать не только на платной основе, но и по ОМС. На сегодня сертификата нет ни у одного подобного продукта.

По словам Лаврентия Данилова, Аntimicro пригодится в очень многих медицинских направлениях. Благодаря программе у врачей появится возможность спасать больше жизней и уменьшать проявления тяжелых хронических заболеваний, связанных с изменениями в микробиоме и приводящих к инвалидизации.

Аntimicro будет полезна еще и в фармакологии, экологии, биотехнологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. «В частности, с помощью программы мы сможем выявлять, какие условия в биореакторе необходимы для более быстрого роста бактерий, которые потом могут быть использованы для производства витаминов, кисломолочных продуктов или хлеба», — сказал Лаврентий Данилов.

Аntimicro получилась намного дешевле своих конкурентов. Вместе с другими преимуществами у разработки есть шанс заменить собой все зарубежные аналоги, а также помочь России получить технологическую независимость в области обработки бактериального метагенома.