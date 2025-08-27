CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Элар» продолжает формировать «Электронный архив ЯНАО»: оцифровано более 62 тысяч страниц документов

Компания «Элар» завершила очередной этап цифровизации муниципальных архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, создав электронные копии более 62 тыс. страниц архивных документов и загрузив их в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Сотрудничество «Элар» с округом стартовало в 2012 г., когда были реализованы первые проекты по созданию информационного ресурса на основе электронных копий документов постоянного срока хранения. Сегодня работы продолжаются: в 2024–2025 гг. компания продолжает способствовать расширению электронного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Оцифровка архивных документов велась на профессиональных сканерах, предназначенных для бережного и безопасного сканирования любых типов документов — от сшитых дел до широкоформатных и плёночных носителей. Производственный цикл включал проверку и подготовку документов, сканирование, обработку и индексирование образов, а также загрузку массива в государственную систему.

Проект в ЯНАО стал еще одним шагом к формированию единого электронного архива региона, обеспечивающего сохранность исторически и социально значимых документов и современный доступ к ним в цифровой форме.

