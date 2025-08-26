CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Все образовательные организации Челябинской области получат лицензии «Р7 офис»

Челябинский институт развития образования и «Р7» подписали соглашение. Эти договоренности открывают новую страницу в развитии цифрового образования региона. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

В рамках подписанного соглашения все образовательные организации Челябинской области получат существенную поддержку вендора. Каждое образовательное учреждение региона сможет воспользоваться бесплатными лицензиями на программное обеспечение «Р7 офис».

Реализация данного соглашения станет важным шагом на пути к полной цифровизации образовательной системы региона. Современные технологические решения помогут оптимизировать учебный процесс, повысить его эффективность и обеспечить безопасность данных. Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития образования в Челябинской области и способствует укреплению позиций отечественных разработчиков программного обеспечения в сфере образовательных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

В России появится «черный список» сотовых телефонов

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

На «Госуслугах» можно будет запретить обработку своих персональных данных

Создатель «российского Starlink» признан банкротом

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: