CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье расширили комплексную поддержку инвалидов

На регпортале комплексную услугу «Инвалидность» дополнили еще одной мерой поддержки. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В услугу включили предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за ребенком-инвалидом. Теперь комплекс объединяет семь мер социальной поддержки, которые можно получить по одному заявлению», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Инвалидность» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Доступная среда». Она предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней.

Воспользоваться услугой могут инвалиды I-III группы и семьи с ребенком-инвалидом, проживающие в Подмосковье. Подав одно заявление, они получат все положенные меры социальной поддержки – социальную карту жителя Московской области, ежегодную выплату на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду, ежемесячное пособие детям-инвалидам, выплату на покупку технических средств реабилитации, компенсацию уплаченной страховой премии по договору ОСАГО и расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Верховный суд массово покупает серверы на полмиллиарда

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака

Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: