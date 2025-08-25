CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Уже более 1 млн человек зарегистрировались на ДЭГ

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на осенних выборах планирует принять участие более одного млн человек. Если вы живете в одном из 24 регионов, где оно проводится, и хотите проголосовать онлайн, нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Когда закончится прием заявлений на участие в ДЭГ: 9 сентября для жителей Курганской области и Северной Осетии — Алании; 8 сентября для всех остальных, где проводится ДЭГ. Те, кто решит голосовать другим способом, могут отозвать заявление в эти же сроки также на «Госуслугах».

В каких регионах чаще регистрируются на ДЭГ

Ростовская область — 199 тыс.

Чувашия — 156 тыс.

Свердловская область — 152 тыс.

Челябинская область — 72 тыс.

Пермский край — 68 тыс.

Выборы разных уровней в 2025 г. продлятся с 12 по 14 сентября. Информацию об избирательных кампаниях, кандидатах и сроках голосования можно найти в личном кабинете на «Госуслугах».

