Онлайн-гидом «Узнай Москву» с начала 2025 г. воспользовались более 3 млн раз

С января по июль 2025 г. портал «Узнай Москву» посетили свыше 3 млн раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина. В проекте можно найти информацию о знаковых местах столицы и ее известных жителях разных эпох, авторские экскурсии, квесты и др. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«С момента запуска портала им воспользовались больше 26,5 млн раз. В одном из разделов собраны тематические маршруты по Москве. В числе самых популярных с начала года — прогулки по музею-заповеднику “Коломенское”, саду “Эрмитаж” и парку “Зарядье”», — сказала Наталья Сергунина.

Помимо этого, в топ-10 входит экскурсия «Московский модерн». Желающим предлагают увидеть особняк А.И. Кекушевой, похожий на средневековый замок и украшенный скульптурой льва, дом О.П. Коробковой с башней-куполом, где был размещен декоративный дракон, и прочие архитектурные шедевры.

Другой востребованный маршрут — «Сталинские высотки». Он знакомит с процессом строительства знаменитых небоскребов и назначением каждого из них.

Также пользователи проекта часто изучают историю отдельных зданий столицы, смотрят архивные и современные фотографии. Среди лидеров по числу запросов — Театр имени Евгения Вахтангова, Дом-музей Марины Цветаевой, особняк предпринимателя Отто Листа, появившийся в конце XIX века.

Портал представлен и в формате мобильного приложения. Одна из его функций — возможность благодаря технологии дополненной реальности увидеть старинные постройки, не сохранившиеся до наших дней, такие как Красные ворота, Сухарева башня, дворец Екатерины II в музее-заповеднике «Коломенское».

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Он работает с 2013 г. Сегодня в нем собраны фотографии и описание свыше 3,5 тыс. зданий, памятников, исторических мест, а еще 300 прогулочных маршрутов и биографии 330 известных личностей.

