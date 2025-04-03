CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Жители Подмосковья могут выбрать на регпортале способ получения платежек за коммуналку

У жителей Московской области появилась возможность отказаться от бумажных платежных документов и получать их только онлайн. Цифровой сервис доступен на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Многие жители Подмосковья уже перешли на электронные платежки, однако до сих пор получают в бумажном виде дубликат квитанции, хотя порой заглядывают в почтовый ящик лишь несколько раз в год. Теперь на регпортале появилась возможность полностью отказаться от бумаги и перейти на электронные платежки за ЖКУ. Это не только экономит время, но и помогает сохранить природу», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Эксперимент по отправке квитанций за ЖКУ только в электронной форме запущен Московской областью вместе с федеральным правительством. Принять участие в эксперименте могут жители многоквартирных домов, которые являются собственниками недвижимости или арендаторами по договору социального найма, имеющие лицевой счет в «МосОблЕИРЦ».

Чтобы отказаться от получения бумажных единых платежных документов, необходимо авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья через ЕСИА и на странице сервиса дать свое согласие на получение платежек только в электронном виде. После этого электронные квитанции начнут поступать в личный кабинет плательщика на региональном портале, начиная со следующего месяца.

«Платежки в личном кабинете на регпортале – это не просто удобство, но и безопасность. Все документы надежно защищены, а электронные квитанции никогда не теряются», – отметила Надежда Куртяник.

В период эксперимента плательщик в любое время имеет право получить платежный документ в бумажном виде, а также вернуться к бумажному формату. Для этого необходимо изменить свое решение на региональном портале до 20 числа текущего месяца.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

Из реестра российской продукции вычеркнут товары, о производстве и продажах которых вовремя не отчитались

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153