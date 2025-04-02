Из реестра российской продукции вычеркнут товары, о производстве и продажах которых вовремя не отчитались

Минпромторг подготовил поправки к правилам ведения реестра российской промышленной продукции. Согласно им, производитель обязан отчитаться о произведенной и проданной продукции, иначе запись о ней из реестра будет исключена.

Исключение из реестра

Как выяснил CNews, из реестра промышленной продукции будут исключаться товары производителя, если он в течение 90 дней не предоставил в Минпромторг сведения о количестве произведенной и отгруженной продукции.

Такая норма содержится в проекте постановления Правительства, который был опубликован на портале проектов нормативных актов в феврале 2025 г. Проект постановления подготовил Минпромторг.

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 («О подтверждении происхождения российской продукции»).

Согласно документу, непредставление заявителем информации о произведенной и отгруженной продукции, которая есть в реестре Минпромторга, через 90 календарных дней станет поводом для исключения продукции из реестра.

© orcearo / Фотобанк Фотодженика Минпромторг начнет исключать из реестра продукты без отчетности

Настоящее постановление, в случае его принятия, вступит в силу с 1 мая 2025 г.

Зачем это нужно

Как указывается в пояснительной записке к проекту, мера планируется к введению для обеспечения мониторинга достоверности сведений, включенных в реестр российской промышленной продукции.

Компания-заявитель должна посредством личного кабинета государственной информационной системы промышленности (ГИСП ) ежегодно, до 1 апреля, представлять в Минпромторг информацию о произведенной и отгруженной продукции, в отношении которой сформирована реестровая запись.

«Проектом постановления предусматривается дополнение перечня оснований исключения сведений о промышленной продукции из реестра российской промышленной продукции», — отмечается в документе.

Отрасль меру поддерживает

В постановлении Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 уже есть правила формирования и ведения реестра, согласно которым, владелец реестровой записи ежегодно до 1 апреля посредством личного кабинета ГИСП должен предоставлять отчет о произведённой и отгруженной продукции, пояснил CNews представитель производителя электроники Fplus. «При этом ответственности за не предоставление сейчас не предусмотрено, — продолжил он. — Поэтому Минпромторг хочет закрыть эту лазейку».

По мнению Fplus, с большой долей вероятности исключения из реестра коснутся не столько конкретных производителей, сколько самих продуктов, так как не все из них сохраняют свою востребованность.

«В последнее время в законодательстве наблюдается усиление требований в отношении национального режима, как при закупках, так и на этапе вхождения в реестр, — рассказала CNews президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина. — Это хороший шаг в поддержке отечественных производителей в условиях санкций и курса на тех суверенитет (независимость от иностранных производств). Соответственно, мера по исключению из реестра призвана усилить соблюдение законодательства».

Она пояснила, что подобный механизм есть и сейчас, просто он более долгий: если отчета об отгрузках нет, Минпромторг может инициировать через министерство выездную проверку, по итогам которой продукт можно исключить из реестра. «Сейчас предлагается установить прямую зависимость: нет данных — исключение, что должно будет стимулировать компании быстрее включаться в процесс», — отметила она.

«Рассчитываем, что следующей инициативой станет отчетность по закупке отечественных комплектующих, чтобы не возникало соблазна использовать их для производства только тестовых партий», — рассказал CNews директор по взаимодействию с органами власти GS Group Михаил Доброхотов.

Отчет о закупке комплектующих

‎Ранее, в марте 2024 г., Минпромторг также в поправках предлагал отчитываться об объеме закупок российских комплектующих. О чем и говорит Доброхотов. Министерство планировало сравнивать его с объемом произведенной продукции. Механизм был призван бороться с участием в госзакупках продукции с фальсифицированной «российскостью». Однако поправки не были приняты.

Как поясняли собеседники CNews, мера была необходима для борьбы с недобросовестными производителями, которые делали партию для включения в реестр на отечественных комплектующих. А далее поставляли в рамках госзакупок товар с иностранной компонентной базой.

О таком случае писал CNews. ООО «РС групп» поставляла реестровые системные блоки не с отечественными комплектующими, а с иностранными.

Пояснения Минпромторга

«Предоставление всеми производителями российской промышленной продукции сведений о производстве и отгрузке такой продукции позволит осуществлять в ГИСП соотнесение таких сведений с подаваемой данными производителями информацией о комплектующих, применяемых в производимой продукции», — пояснили в Минпромторге.

Анализ такой информации позволит Минпромторгу реагировать на нарушения, связанные с изменениями в производстве продукции, сведения о которой включены в реестр российской промышленной продукции, и инициировать дополнительные проверки ТПП с возможным исключением таких сведений из реестра, отметили в министерстве.