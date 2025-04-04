Власти хотят направить автомобильные штрафы на ремонт «Почты России»

Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прорабатывают возможность финансирования модернизации почтовых отделений в селах за счет средств бюджета, получаемых в результате повышения с 2025 г. штрафов за нарушение правил дорожного движения. «Почта России» получит на ремонт отделений 5 млрд руб. в год. Кроме того, сотрудниками ведомства рассматриваем возможность предоставления регионами максимальных льгот «Почте России», которая сможет направлять сэкономленные средства на ремонт своих отделений.

Распределение финансовых средств

Часть автоштрафов направят на финансирование «Почты России», пишет «Коммерсант». В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России прорабатывают также возможность предоставления регионами максимальных льгот «Почте России».

Со слов заместителя главы Минцифры России Олега Качанова, «Почта России» может получить на ремонт отделений 5 млрд руб. в год за счет штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 2025 г. Кроме того, мы прорабатываем с коллегами возможность предоставления регионами максимальных льгот «Почте России», которая сможет направлять сэкономленные средства на ремонт своих отделений.

«Почта России» — российская государственная компания, оператор российской национальной почтовой сети. Предприятие оказывает широкий спектр услуг, включая доставку писем, посылок, денежные переводы и выплату пенсий. Предприятие в 2025 г. включает в себя 38 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – около 333 тыс. почтовых работников. Ежегодно «Почта России» принимает около 2,6 млрд писем и счетов и обрабатывает почти 400 млн посылок. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет примерно около 2,6 трлн руб., это пенсии, платежи и переводы.

«Почта России» Часть средств за автоштрафы направят на ремонт почтовых отделений «Почты России»

«Мы прорабатываем новый механизм. Он позволит нам с учетом все-таки дополнительных доходов бюджета т.е. за счет автоштрафов, сокращения скидки на автоштрафы. Выделять порядка 5 млрд руб. на каждый год на обеспечение модернизации отделений почтовой связи», — сказал заместитель главы Минцифры России Олег Качанов.

В России с 2025 г. вступил в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение ряда положений ПДД. Законом также увеличивается с 20 до 30 дней срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой, а размер скидки снижен до 25% с 50%.

По предварительным оценкам Минцифры, за счет этих средств можно будет ремонтировать порядка 1 тыс. почтовых отделений в год.



Налоговая льгота

Сотрудники Минцифры прорабатывают с властями субъектов России возможность предоставления ими максимальных льгот «Почте России», которая сможет направлять сэкономленные средства на ремонт своих отделений. Речь, в частности, о льготном выделении земельных участков, льготной аренде и так далее.

«И в этом смысле те дополнительные доходы, которые появляются у «Почты России», они также должны быть направлены на модернизацию отделений почтовой связи. Их перечень в этом случае определяется «Почтой России» вместе с субъектом России, исходя из того, какие отделения требуют ремонта в первую очередь», — сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

Планы не выполнен

В ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия», первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев напомнил, что в ноябре 2021 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству России обеспечить планомерную модернизацию 25 тыс. сельских отделений «Почты России» в течение 2022-2025 г. Однако за три года реализации программы — в 2022-2024 г. — отремонтировано 3,2 тыс. отделений, а на 2025 г. на эти цели выделено только 500 млн руб., что позволит отремонтировать лишь 105 отделений, сказал Якушев.

Минцифры России просило дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 104,9 млрд руб., которых бы хватило на обеспечение модернизации всех отделений почтовой связи в период 2025-2030 г.

«Закладывалось 50 млрд руб. на 2025-2027 г. и еще 54,9 млрд руб. — на оставшийся период времени. Министерство финансов (Минфин) России, к сожалению, не поддержал это дополнительное финансирование. И в итоге мы вынуждены были просто из нашей базы переставить хотя бы минимальный объем бюджетных средств — 500 млн руб.», — сказал Качанов.

«Ростелеком» отсудил миллионы

В ноябре 2024 г. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск «Ростелекома» о взыскании задолженности с «Почты России» в связи с неоплаченным ремонтом здания, которое находится в совместном владении компаний.

Речь идет об объекте в городе Светлогорске Калининградской области по адресу ул. Островского, д. 3. Сооружение досталось «Ростелекому» и «Почте России» от государственного предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» (правопредшественник ПАО «Ростелеком»). Это произошло в рамках Постановления Правительства России №1003 от 22 декабря 1992 г. о приватизации государственных предприятий связи и информатики путем преобразования в акционерные общества открытого типа с выделением из их состава подразделений почтовой связи. Необходимость ремонта возникла в связи с аварийным состоянием котельной, крыши и фасада здания.

«Ростелеком» отремонтировал объект за свой счет, затратив в общей сложности 6,8 млн руб. После этого «Почте России» были предоставлены документы для компенсации затрат в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество — 29,9%, или около 300 квадратных метров (кв. м.). Как сообщал ранее CNews, «Почта России» сначала согласилась на оплату ремонтных работ, а потом отказалась, заявив, что для такой компенсации у нее нет внутреннего регламента.

В результате, 21 мая 2024 г. «Ростелеком» обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением о взыскании с «Почты России» неосновательного обогащения в размере 2 млн руб. Это требование полностью удовлетворено. В вынесенном постановлении отмечается, что заключенный между сторонами договор предусматривает обязанность по содержанию общего имущества соразмерно принадлежащей площади. Поэтому требования «Ростелекома» являются обоснованными.