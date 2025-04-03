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Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

Американская компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, связанной с Президентом США Дональдом Трампом, направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам документы, позволяющие трасту Трампа реализовать принадлежащие ему акции на сумму около $2,3 млрд. На фоне этих новостей стоимость акций Trump Media в среду снизилась на 8%.

Снижение стоимости

Акции Truth Social упали после новостей о готовности Трампа продать свою долю, пишет Financial Times.

Акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG), управляющей социальной сетью Truth Social, 2 апреля 2025 г. упали на 8%. Это стало реакцией на информацию о том, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который и запустил эту социальную сеть, может продать свою долю в ней.

Представители американской компании TMTG направили в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) документы, позволяющие трасту Трампа реализовать принадлежащие ему акции на сумму около $2,3 млрд.

Donald J. Trump Revocable Trust получил возможность продать 114,75 млн акций, из которых 78,75 тыс. — обыкновенные бумаги. Остальная часть представляет собой так называемые заработанные акции (earnout shares), переданные Трампу 26 апреля 2024 г.

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Wikimedia
Президент США Дональд Трамп

В отчете о доходах, опубликованном 14 февраля 2025 г., компания TMTG сообщила, что ее деятельность приносит убытки, отчасти из-за соглашения о разделе доходов с неназванным рекламным партнером.

После победы на президентских выборах в ноябре 2024 г. Трамп передал все свои акции стоимостью около $4 млрд в качестве доброго подарка отзывному трасту, находящемуся под его контролем. Его старший сын — Дональд Трамп-младший (Donald Trump Junior) является единственным доверительным управляющим и имеет полное право голоса и инвестирования в отношении всех ценных бумаг, принадлежащих фонду.

Ссылаясь на тот факт, что проект находится на ранней стадии разработки, представители TMTG заявили, что компания не публикует традиционные ключевые показатели эффективности, используемые другими компаниями социальных сетей. К примеру, сколько людей подписались на ИТ-сервис, использовали его ежедневно, ежемесячно или просмотрели его рекламу.

Действующий президент США является единственным выгодоприобретателем данного траста. При этом подача соответствующих документов не гарантирует немедленную продажу акций, а лишь открывает возможность их реализации поэтапно. На фоне этих новостей стоимость акций Trump Media в среду снизилась на 8%.

Бенефициарный владелец

Дональд Трамп запустил Truth Social в 2022 г. после блокировки его аккаунтов в Twitter (сейчас уже Х), Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и YouTube.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) присоединился к социальной сети Дональда Трампа через несколько часов после того, как американский лидер поделился там ссылкой на интервью главы индийского правительства с блогером Лексом Фридманом (Lex Friedman). Вскоре после присоединения к платформе премьер-министр Индии подписался на Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса (James David Vance).

В мае 2023 г. TMTG Дональда Трампа опубликовала результаты опроса, согласно которым до 54% сторонников Республиканской партии якобы заявили о желании присоединиться к социальной сети экс-президента США. Однако на тот момент там было всего 513 тыс. активных ежедневных пользователей.

TMTG дебютировала на Nasdaq под тикером DJT в марте 2024 г. после завершения слияния с Digital World Acquisition Corp, TMTG стала публичной. Капитализация компании составляет $4,2 млрд. По подсчетам Similarweb, в феврале 2025 г. у социальной сети было более 300 тыс. ежедневно активных пользователей, а общее число зарегистрированных пользователей может достигать 5 млн. С начала 2025 г. акции TMTG упали на 44%.

Состояние Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за год увеличил свое состояние с $2,3 млрд до $5,1 млрд, об этом пишет журнал Forbes.

«Мало у кого из миллиардеров год был лучше, чем у Дональда Трампа, и не только потому, что он вновь стал президентом США. Прежде чем вернуться в Белый дом, он пополнил свою копилку очень прибыльным вложением в криптовалюту», — говорится в материале. Отмечается, что главный актив Трампа — недвижимость. Помимо этого, он владеет винодельней, гольф-клубами и самолетом Boeing 757-200 под названием Trump Force One.

Журнал The Wall Street Journal пишет, что сыновья Трампа хотят стать лидерами майнинга криптовалюты. Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп (Eric Trump) собираются приобрести 20% в компании American Bitcoin, сообщает издание. Братья в итоге планируют создать крупнейшего майнера цифровой валюты в мире и обзавестись собственным резервом биткоина, отмечается в публикации.

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

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