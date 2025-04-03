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Внедрение ИИ в документооборот ЦБУиО ДЗМ ускорило обработку данных в 107 раз.

Государственное казенное учреждение Москвы «Центр бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения города Москвы» сообщает о завершении пилотного проекта по обработке данных контрактов и оправдательных документов по оказанным услугам для целей управленческого учета. В рамках безвозмездного сотрудничества с компанией ООО «Социальный код» (Екатеринбург) проведено тестирование технологий искусственного интеллекта на 50 тыс. документах, что позволило увеличить скорость обработки данных в 107 раз по сравнению с классическими ручными методами ввода данных. Об этом CNews сообщили представители ООО «Социальный код».

Реализованные решения

Распознавание документов с помощью ИИ — автоматическая классификация и проверка сканированных документов (электронные контракты, УПД по коммунальным расходам).

Модуль «Умный поиск» —алгоритмы для быстрого доступа к данным.

Верификация ошибок — выявление технических недочетов (некорректное заполнение, отсутствие данных).

Результаты пилота

Обработка электронных контрактов ускорена в 107 раз, документов по коммунальным расходам — в два раза.

Система протестирована на 50 тыс. документах, выгруженных вручную.

Руководство ЦБУиО ДЗМ исходит из того, что в XXI веке, люди не должны выполнять определенные технические функции в программных продуктах. Для этого есть нейросети, которые уже способны без ошибок формировать регистры учета, заполнять аналитические таблицы и даже отвечать на поставленные вопросы.

Об успешном завершении пилотного проекта был проинформирован Департамент здравоохранения города Москвы.

«Пилотный проект подтвердил, что ИИ-решения значительно повышают эффективность работы. Это важный шаг перед масштабированием технологии по всем направлениям бухгалтерского и управленческого учета», — отметил Артем Аментес, директор компании ООО «Социальный код».

ЦБУиО ДЗМ осуществляет полномочия по ведению бухгалтерского учета, расчету заработной платы и иных выплат по 97 государственным учреждениям здравоохранения города Москвы. Основные функции: ведение бюджетного и бухгалтерского учета; формирование и подготовка отчетности (бюджетной, статистической, налоговой) в уполномоченные органы; осуществление расчетов, в том числе по оплате труда и сопровождение автоматизации учетных процессов. В штате ЦБУиО ДЗМ — более 300 специалистов.

ООО «Социальный код» – компания из Екатеринбурга, разрабатывающая и внедряющая ИИ-решения в государственном и корпоративном секторах России. Специализируется на автоматизации документооборота, аналитике данных и оптимизации бизнес-процессов.

Организации обсуждают масштабирование совместного проекта: планируется полная интеграция с Системой консолидированного управленческого учета Единой медицинской информационно-аналитической системой Москвы для автоматической обработки документов и расширение функционала ИИ на все направления бухгалтерского учета в учреждениях амбулаторно-поликлинического звена Департамента здравоохранения Москвы.

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