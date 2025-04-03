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Fplus и ГК «Хост» создали централизованное хранилище данных для Минфина Свердловской области

Производитель электроники Fplus в партнерстве с федеральным системным интегратором ГК «Хост» помогли министерству финансов Свердловской области обновить парк серверов на базе российского оборудования и организовать централизованное хранение данных серверной фермы. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Министерство формирует бюджет региона, определяет налоговую политику и занимается финансовым контролем. Для решения всех этих задач ведомство ежедневно обрабатывает большие массивы цифровой информации. Ранее собранные данные хранились на серверах, что ограничивало их работу и напрямую влияло на производительность оборудования.

Чтобы снизить нагрузку на ИТ-инфраструктуру, заказчик решил приобрести систему хранения данных и обновить серверный парк. Реализацию проекта взяла на себя команда ГК «Хост». Интегратор поставил ведомству оборудование компании Fplus: семь серверов «Спутник» 221233 и одну СХД «Салют» 4212.

Продукция вендора полностью соответствовала требованиям заказчика по надежности и отказоустойчивости. При этом по мере роста объемов обрабатываемых данных производительность серверов можно увеличить за счет плат расширения, а СХД – с помощью подключения JBOD дисковых полок, объемом до 108 дисков каждая.

Компания Fplus помогла проработать техническое решение и подготовила технику к развертыванию. Поставку и установку оборудования на территории заказчика обеспечила команда интегратора, она же провела и все необходимые пусконаладочные работы.

«Выбор в пользу российского оборудования – уже не просто следование требованиям законодательства, а объективная данность. Мы производим технику, качество которой не уступает зарубежным решениям, но, в отличие от иностранных производителей, обеспечиваем официальный и быстрый сервис с помощью наших партнеров в регионах», – сказал коммерческий директор Fplus Сергей Трюхан.

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