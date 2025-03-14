«Программный Продукт» обеспечит бесперебойную работу Системы ОВГА
«Программный продукт» окажет услуги по технической поддержке и сопровождению автоматизированной системы ведения реестра оформленных пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения на территории города Москвы (АС ОВГА). Система предназначена для автоматизации процесса предоставления государственной услуги «Выдача пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения» и обеспечивает:
•Обработка обращений заявителей на внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в городе Москве
•Направление на Портал государственных услуг (ПГУ) города Москвы информации о ходе предоставления государственной услуги для информирования заявителям
•Внесение в Реестр действующих пропусков и сведений об оформленных пропусках
•Предоставление структурным подразделениям Дептранса полной и актуальной информацией об оформленных пропусках, необходимой для принятий управленческих решений
•Автоматизацию мониторинга госуслуги на внесение в Реестр действующих пропусков
•Формирование отчетных данных об оформленных пропусках в рамках АС ОВГА
•Автоматизацию аннулирования действующих пропусков на основании поступления сведений по соответствующим межведомственным запросам
В рамках проекта будут реализованы следующие работы:
- обеспечение информационно-консультационной поддержки работы пользователей;
- ведение технической и эксплуатационной документации и её актуализации по результатам обработки запросов пользователей;
- определение текущего состояния компонентов Системы по результатам автоматического выявления средствами мониторинга событий;
- обеспечение бесперебойного функционирования, целостности, сохранности и восстанавливаемости данных Системы.