CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко: цифровизация – самый эффективный инструмент для борьбы с бюрократией

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко открыл стратегическую сессию для статс-секретарей федеральных органов исполнительной власти. В рамках мероприятия обсуждались дальнейшие шаги по цифровизации законотворческого процесса. Об этом CNews сообщили представители Аппарата Правительства.

По итогам 2024 г. Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины в части подготовки законопроектов и нормативных актов. В частности, 99% законопроектов были внесены в Госдуму в срок, что значительно выше показателей 2021 г. (87%) и 2022 г. (84%). Кроме того, в пять раз реже стали переноситься сроки внесения законопроектов: если в 2021 г. сроки переносили по каждой второй инициативе, то в 2024 г. такие случаи стали единичными. Почти 100% подзаконных актов также были приняты в срок в 2024 г., тогда как в 2021 г. этот показатель составлял лишь 53%.

Эти результаты стали возможны благодаря внедрению цифровых инструментов. В частности, с 2020 г. на площадке Аппарата Правительства действует информационная система мониторинга ключевых задач, куда включен отдельный модуль по законопроектам и нормативно-правовым актам. Движение всех документов в системе полностью прозрачно. Это способствует ускорению процесса их подготовки и принятия.

С 2023 г. Правительство применяет инструмент «автоматического согласования» при подготовке подзаконных актов, а также официальных отзывов и заключений. Данный механизм срабатывает в том случае, если ведомство нарушает установленный для согласования документа срок.

«Цифровизация – это самый эффективный инструмент для борьбы с бюрократией. Мы уже оцифровали ключевые процессы законотворческой деятельности. Это помогло нам достичь рекордно высоких показателей исполнительской дисциплины в прошлом году. Теперь наша задача – перейти к полномасштабной разработке законопроектов в цифровом пространстве. Это позволит всем ведомствам одновременно участвовать в рассмотрении и доработке законопроектов, что в разы сократит сроки их подготовки», – сказал Дмитрий Григоренко.

В 2024 г. Правительство запустило ГИС «Нормотворчество» – единое электронное пространство для разработки правовых документов. Система уже успешно протестирована в пяти министерствах, а с этого года начнется ее масштабное внедрение во все ведомства.

Ожидается, что ГИС «Нормотворчество» позволит сократить сроки подготовки правовых актов на 30% в среднем, что еще больше повысит эффективность законотворческого процесса и укрепит исполнительскую дисциплину.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти готовят «баллы российскости» для кремниевых пластин и слитков, из которых делают чипы

Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов

В России близится создание Министерства рекламы

Интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий, считают участники опроса

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024