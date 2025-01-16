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НСИС доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО

НСИС доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Глава НСИС Николай Галушин: «Со стороны НСИС после выхода нормативных изменений будут произведены соответствующие корректировки в АИС страхования: настройка границ тарифов не представляет проблем, а вот новых коэффициентов — это процесс доработки программы, займет определенное время, но по коэффициентам для мототехники есть больший срок вступления изменений в силу — мы должны успеть».

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