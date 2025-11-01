Хакеры за неделю взломали шесть крупнейших страховых компаний Украины. Утекли данные 7 млн клиентов

Хакерские группировки Killnet и Beregini получили доступ к данным более семи миллионов клиентов шести крупнейших страховых компаний Украины. Со слов представителя группировки, операция длилась чуть больше недели. В числе попавших под атаку компаний оказались «Арсенал Страхование», «ТАС Страхование», «ОРАНТА Страхование», «Первое Страхование» и другие.

Взлом украинских ИТ-систем

Группировки хакеров Killnet и Beregini получили доступ к данным более, чем семи миллионов клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины, пишет «Коммерсант». Помимо данных на физических лиц был получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины.

«В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний было выгружено свыше 10 млн пакетов документов на физические и юридические лица, грин-карты (идентификационная карта), страховые договора, полные пакеты документы на физических лиц, страхование недвижимости, заводы, автомобили, водительские удостоверения. Операция проводилась больше недели», — сказал «Коммерсант» представить хакерской группировки Killnet, пожелавший сохранить анонимность.

По данным Killnet и Beregini, под их кибератаку попали такие страховые фирмы как «Арсенал Страхование», «ТАС Страхование», «ОРАНТА Страхование», «Первое Страхование», «Гардиан Страхование», «Эталон Страхование».

«Помимо данных на физических лиц был получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как «Мотор Сич», ПАО «Запорожский механический завод», Частное акционерное общество «Укрсталь Конструкция», вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников», — сказал «РИА Новости» представитель Killnet. Также, по его словам, после завершения специальной операции собранные данные будут использованы для выявления лиц, связанных с украинскими радикалами, а также для возбуждения уголовных дел против нацистов, сотрудников разведки и военных Украины, а также против тех, кто распространял пронацистскую пропаганду в интернете.

Взлом ИТ-платформы

Как информировал CNews, хакеры группировки Killnet в октябре 2025 г. уже взламывали базу данных (БД) крупнейшей ИТ-платформы производителей дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личными данными продавцов беспилотников.

Со слов представителей хакерской группировки с никнеймом KillMilk, в октябре 2025 г. Killnet взломали одно из первых лиц министерства цифровой трансформации Украины. Благодаря этому хакерам удалось получить доступ к базе продавцов дронов, в котором указаны их электронные почты, адреса лабораторий, номера телефонов и Ф.И.О.

Согласно полученным данным, в 2024 г. оборот ИТ-платформы составил почти $1,956 млрд (это примерно 160 млрд руб.). В число заказчиков площадки входят Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) Украины. Кроме того, хакерам хакерам удалось получить ТТХ множества моделей дронов включая зарубежные образцы.

Американской защиты больше нет

14 марта 2025 г. стало известно о том, что Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) сократило сотни сотрудников, которые специализировались на защите компьютерных систем американских ведомств от российских и китайских хакеров. В общей сложности уволены более 200 человек.

Pixabay - tookapic Взлом государственных ИТ-систем

Как писал Bloomberg, реформа проведена под давлением Департамента эффективности правительства, руководителем которого являлся Илон Маск (Elon Musk). В числе прочего ведомство отвечает за оптимизацию работы государственных органов и снижение неэффективных расходов федерального бюджета.

В рамках реорганизации сокращены около 100 сотрудников CISA. Кроме того, разорвано сотрудничество с таким же количеством экспертов–подрядчиков. Увольнения начались еще в феврале 2025 г. т.е. практически сразу после формирования структуры, которая учреждена указом президента США Дональда Трампа (Donald Trump) от 20 января 2025 г.

Лица, осведомленные о реструктуризации CISA, сообщили, что некоторые из уволенных ИТ-специалистов имели десятки лет опыта в сфере кибербезопасности. В частности, сокращены работники, которые имитировали ИТ-атаки на сети правительства США с целью поиска потенциально слабых мест, которыми теоретически могли бы воспользоваться хакеры. Кроме того, уволены сотрудники, занимавшиеся поиском критических ИТ-уязвимостей в странах-союзниках или помогали организовать информационную безопасность (ИБ) в государствах-сателлитах.

Один из источников Bloomberg отмечал, что в результате чистки кадров наблюдается нехватка ИБ-специалистов, что приводит к огромным пробелам в безопасности даже в американских государственных структурах. По крайней мере один высокопоставленный чиновник CISA подал в отставку в знак протеста против сокращений на фоне беспокойства о способности американского правительства защитить себя от потенциально разрушительных кибератак, проводимых иностранными преступными группировками.