Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания

Суд признал виновным бывшего главу НЦПИ при Минюста Юрий Даценко и других фигурантов дела о мошенничестве при поставках оборудования для СКУД на сумму 599 тыс. руб. Все обвиняемые освобождены от исполнения наказания. Обвиняемые своей вины не признали и жаловались на давление со стороны ФСБ.

Приговор о делу «организованной группы» при Минюсте

Коптевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Научного центра правовой информации (НЦПИ) при Минюсте Юрия Даценко, бывшего начальника отдела материально-технического и транспортного обеспечения НЦПИ Дмитрия Изразцова и владельца ИТ-компании «Галиот» Серея Томина.

Их обвиняли в создании преступной группы с целью мошенничества при поставке оборудования для модернизации СКУД (система контроля условного доступа).

Подсудимым было предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ (Уголовный кодекс) – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Для Изразцова прокурор запросила пять лет тюрьмы со штрафом 1 млн руб. и запретом занимать определенные должности на срок три года, для Даценко – 4,5 года тюрьмы со штрафом 1 млн руб. и запретом занимать определенные должности сроком на три года, для Томина – четыре года тюрьмы и штраф в размере 700 тыс. руб. Кроме того, НЦПИ заявило гражданский иск к обвиняемым на сумму 599 тыс. руб.

Telegram-канал Минюста Суд признал виновными фигурантов дела о мошенничестве при поставках оборудования для СКУД для НЦПИ при Минюсте . Все обвиняемые освобождены от исполнения наказания

Судья Ольга Пантыкина признала всех обвиняемых виновными, но по более мягкой статье 159 ч.3 - «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере».

Все обвиняемые были приговорены к выплате штрафа в размере 400 тыс. руб. каждый. При этом, с учетом ранее отбытого наказания, размер штрафа для Даценко был сокращен до 150 тыс. руб., для Изразцова и Фомина - до 100 тыс. руб. для каждого.

Более того, с учетом переквалификации статьи из тяжкого преступления на преступление средней тяжести судья решила освободить всех подсудимых от выплаты штрафа. С них сняты все ограничения и им должно быть возвращено изъятое имущество в ходе следствия имущества. Также судья Пантыкина добавила, что лица, освобожденные от исполнения наказания, не считаются имеющими судимость.

Относительно гражданского иска НЦПИ Пантыкина признало право организации подать такой иск в отдельном порядке. Представитель НЦПИ затруднился ответить на вопрос, будет ли он обжаловать приговор и подавать отдельный гражданский иск.

В чем обвиняли бывших руководителей НЦПИ

Уголовное дело было возбуждено в 2023 г. Следственным комитетом (СК) по упомянутой ст. 159, а также ст. 286 («Превышение служебных полномочий»). Основанием стали оперативные материалы, собранные Управлением «М» ФСБ (Федеральная служба безопасности, данное управление занимается надзором за силовыми структурами). Претензии следствия связаны со сделкой от 2021 г., заключенной НЦПИ с «Галиот» на поставку оборудования для модернизации Системы контроля условного доступа (СКУД). Сумма контракта составила 599 тыс. руб.

В основу обвинения легли показания двух технических специалистов НЦПИ – Леонида Плешкова и Николая Чурбанова. Они рассказали оперативным сотрудникам ФСБ, что самостоятельно проводили установку данной системы. По мнению следствия, сумма контракта также была завышена, к тому же «Галиот», в нарушении условия контракта, привлек субподрядчика в лице Изразцова.

Эксперт Якушин, привлеченный СК, подтвердил доводы следствия о завышенной стоимости оборудования. По его мнению, рыночная стоимость оборудования составляет 299 тыс. руб. Несколько частных охранных предприятий (ЧОП), к которым обратилось следствие, «Элит Секьюрити» и «Глобал Секьюрити», согласились поставить данное оборудование за сумму 300-400 тыс. руб.

Следствие пришел к выводу, что Изразцов создал в 2021 г. преступную группу, в которую вошли Даценко и Томин, с целью хищения бюджетных средств.

Представитель НЦПИ на суде заявил, что Изразцов «сам где-то нашел и смонтировал оборудование». По его мнению, Изразцов сам осуществил все работы, контракт для этого не нужен был, услуги по договору не указывались, а «оборудование не передавалось, на учет не ставилось и не закупалось».

Меры пресечения в отношении обвиняемых

Изразцов и Томин были задержаны в конце 2023 г. Им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, затем ее изменили на запрет определенных действий. Даценко был задержан в конце 2024 г. Сначала ему также была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую затем заменили на запрет определенных действий. Далее Даценко был отпущен под подписку о невыезде.

Как пояснил CNews Даценко, он работал в структурах Минюста, но неожиданно, после возвращения из отпуска, ему сообщили о необходимости уволиться, при этом ему были выплачены три зарплаты. Затем Даценко стал искать новую работу, проходил собеседования в различных госорганизациях, включая Минцифры, но везде получал отрицательный ответ по проверке безопасности. Неофициально ему пояснили, что он «плохо ушел из Минюста».

К моменту задержания Даценко работал старшим управляющим директором Российского экспортного центра (РЭЦ). Как он рассказал на суде, он рассчитывал заняться должность вице-президента центра, но после задержания и предъявления обвинения в мошенничестве он стал лишь советником вице-президента центра. При этом браслет, который был одет на него для контроля меры пресечения в виде запрета определенных действий, мешал ему проводить конфиденциальные переговоры.

«Конечная цель ФСБ - Юрий Даценко»

Адвокат Изразцова Яна Дерксен заявила на суде, что сотрудники ФСБ превысили свои полномочия, следствие проявило «халатность», а фантазии следствия «безграничны в своем исполнении».

По ее словам, оперативные сотрудники оказывали давление на Плешкова и Курбанова, чтобы через них получить доступ к Изразцову, а через него к Даценко, который, по мнению защитника, и был «целью» ФСБ. Адвокат считает, что следствие должно было быть прекращено еще до передачи в суд, прокуратура должна была признать факт отсутствия доказательств обвинения, а суд должен был вернуть дело в прокуратуру.

Дерксен отмечает, что сама идея модернизации СКУД принадлежала ФСБ, которая предъявляет требования к антитеррористической безопасности. Если бы подсудимые не совершали модернизацию, случилось бы ЧП, пострадали бы люди, и они все равно были бы обвиняемыми.

«Тем самым следствие и ФСБ подтверждают тезис о том, что «инициатива наказуема», - заключила адвокат. При этом заявление от НЦПИ в правоохранительные органы последовало только в конце 2024 г. - то есть через год после возбуждения уголовного дела - что, по мнению адвоката, свидетельствует о том, что НЦПИ сделал это под давлением ФСБ.

Дерксен также добавила, что следователь СК Закржевская, которая вела данное дело и была допрошена в суде, проявила некомпетентность, сама нарушила законодательство и ее следует привлечь к ответственности. Допрос Закржевской адвокат попросила считать недействительным. В частности, следователь, имея высшее юридическое образование, заявила о заключении подсудимыми фиктивной сделки. Но фиктивная сделка осуществляется для прикрытия другой сделки без намерения в реальности ее осуществлять. В данном же случае оборудование по сделке было поставлено, заявила Дерксен. Кроме того, следствие заявляло то о создании «устойчивой преступной группы», то о предварительном сговоре, что противоречит друг другу.

В случае же удовлетворения гражданского иска НЦПИ центр получит возможность незаконного обогащения, предупредила Дерксен: оборудование уже установлено и работает, но в этом случае деньги ему будут возвращены. «И рыбку съесть, и не испачкаться», - заявила Дерксен.

Дмитрий Изразцов пояснил суду, что в описанный период времени он уже не занимал руководящих должностей в НЦПИ. Указанные работы он совершал по договору внешнего совместительства в нерабочее время.

Как пояснил CNews Изразцов, он был привлечен «Галиот» для интеграции СКУД с системой противопожарной безопасности, устройство которой знал только он.

«Я знаю, кто меня заказал»

Юрий Даценко заявил на суде, что его дело является «заказным», он знает, кто является заказчиком и для чего оно было заказано. Имя заказчика он не назвал, что заверил, что в будущем в схожих ситуациях он будет сразу писать заявление на увольнение.

Даценко также посетовал на давление со стороны ФСБ в ходе следствия. Экс-гендиректор НЦПИ добавил, что по делу о мошенничестве потерпевшим должно быть физическое лицо. «Но главой НЦПИ был я, значит я сам себе нанес ущерб и следствие должно было провести экспертизу на предмет наличия у меня раздвоения личности», - заключил обвиняемый.

Даценко утверждает, что с Томиным он не был ранее знаком, а на очной ставке первоначально даже не мог понять, где находится Томин, а где его адвокат. В записной книжке Даценко телефона Томина также не нашлось. Если же версия обвинения о создании следственной группы верна, то эта группа была «слишком неэффективной», так как она создавалось только для одного контракта, заметил экс-глава НЦПИ.

Даценко утверждает, что он в 2021 г. он подписал более 150 контрактов, а контракт с «Галиот» не был значимым. Более того, закупочные процедуры по данному контракту проводились в момент нахождения Даценко в отпуске, по возвращению из которого директор НЦПИ лишь подписал решение закупочной комиссии. Акты приема оборудования были подписаны директором НЦПИ только после семи подписей от других ответственных лиц (представитель НЦПИ на суде на это возразил, что все подписавшие были бухгалтерами).

Относительно Плешкова и Курбанова Даценко заявил, что они были разнорабочими, которые «косили траву и убирали снег» и не имели достаточного образования. К работе СКУД они отношения не имели, а занимались прокладкой кабелей видеонаблюдения. Вопреки позиции следствия, система видеонаблюдения и СКУД - это разные системы, утверждает Даценко.

В разговоре с CNews Даценко рассказал, что первоначально вопрос возник из-за того, что Изразцов не выплатил Курбанову и Плешково премию размером 15 тыс. за прокладку кабелей, что и заинтересовало оперативников ФСБ. В ходе своего последнего слова Даценко обратил внимание суда на публикации издания Tadviser, в которых говорилось об отказе обоих лиц от своих показаний в ходе судебных заседаний.

Даценко просил суд приобщить к материалам дела данные о закупке НЦПИ оборудования для СКУД, осуществленную в 2025 г. При максимальной сумме контракта 2,2 млн руб. стоимость закупки составила 1,5 млн руб.

Даценко утверждает, что затраты на СКУД не зависят от числа пользователей. В связи с этим он, исходя из индекса инфляции за прошедшее время - 41,4% - рассчитал, что при такой оценке сумма контракта в 2021 г. должна была составлять 933 тыс. руб., то есть больше, чем она была совершена обвиняемыми.

Представитель НЦПИ возразил, что речь идет о разных контрактах на поставку разного оборудования. Суд согласился с этим мнением и отказался от приобщения данного материала.

«Невыгодный контракт»

Адвокат Сергея Томина заявил суду, что сам контракт на поставку СКУД для НЦПИ был невыгоден для «Галиот». Реальная сумму затрат по нему составила 671 тыс. руб. Но компания пошла на этот шаг, чтобы не портить свой имидж и не попасть в черный список поставщиков при госзакупках.

Томин пояснил суду, что для него «люди важнее», поэтому он понес самостоятельные затраты для выполнения контракта. Томин добавил, что он оказывает поддержку воинским подразделениям в зоне СВО (специальная военная операция России на Украине), в том числе закупил несколько комплектов антидронового оружия, а также профинансировал восстановление воинских памятников в ЛНР (Луганская народная республика) и помогал беженцам в Курском области. Размер оказанной им помощи превышает размер инкриминируемого ему ущерба, заключил владелец «Галиот».

После судебного заседания Даценко пожал на прощание руку Истомину. «Приятно было познакомиться, жаль, что при таких обстоятельствах», - заявил он. На вопрос о том, кто заказал его дело, Даценко не ответил.