В 2024 г. горожане более 8,5 тыс. раз воспользовались Telegram-ботом «Самострой.net»

Сервис «Самострой.net» создан для проверки объектов на наличие или отсутствие признаков самовольного строительства. Он был запущен в августе 2021 г., за это время жители города направили через него свыше 15,5 тыс. запросов. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сервис завоевал популярность у горожан и его востребованность продолжает расти. В 2024 г. количество обращений в чат-бот по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличилось почти в 1,5 раза.

«За год Telegram-бот «Самострой.net» отработал более 8,5 тыс. запросов. В 1717 случаях признаки самовольных построек были подтверждены. Данный ресурс позволяет оперативно предоставлять информацию о потенциально проблемных объектах, тем самым защищая граждан и предпринимателей от рисков, связанных с покупкой или арендой незаконных сооружений», – сказал Иван Бобров.

Чтобы проверить объект, необходимо в мессенджере Telegram найти бот под названием «Самострой.net», нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта, уточнить его можно онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра. Далее сервис проверит информацию и даст пользователю соответствующий ответ: «на данном участке находится объект самовольного строительства», «по данному кадастровому номеру информация о наличии или отсутствии объекта самовольного строительства не найдена».

Глава контрольного ведомства отметил, что сервис продолжает развиваться и совершенствоваться. В будущем планируется интеграция новых функций, позволяющих улучшить качество обработки запросов и расширить базу данных, что поможет быстрее и более точно идентифицировать случаи самовольного строительства.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин мог легко и удобно получать информацию о законности строительства в своем районе. Наша цель — создание безопасной городской среды, где все объекты недвижимости будут соответствовать законодательным нормам», – сказал Иван Бобров.