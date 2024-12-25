Стандарты цифровизации ЖКХ разработают в России

Технический комитет по стандартизации планирует в следующем году разработать стандарт ГОСТ Р по автоматизации и цифровизации жилищно-коммунальной сферы в России. Внедрение стандарта позволит повысить эффективность, надежность и прозрачность отрасли ЖКХ и будет способствовать цифровой трансформации процессов государственного регулирования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

ГОСТ Р «Автоматизация, информатизация и цифровизация ЖКХ. Общий стандарт форматов и структур данных. Информационная модель ЖКХ. Соглашение по моделированию и общая онтологическая модель ЖКХ» должен быть разработан до первого декабря 2025 г., принять его планируется с июля 2026 г. Первая рабочая встреча по разработке стандарта состоялась 19 декабря. Разработка включена в план национальной стандартизации в рамках Программы национальной стандартизации на 2025 г., утвержденной приказом Росстандарта № 2596 от 31 октября 2024 г.

Как пояснил председатель подкомитета по стандартизации, руководитель направления «Энергетика и ЖКХ» в ГК «Цифра» Фанур Сайфульмулюков, в настоящее время компании ЖКХ крайне активно внедряют различные информационные системы: речь идет как о системах учета и взаимодействия с потребителями, так и геоинформационных модулях, АСУ ТП. «При этом единого стандарта применяемых форматов и структур данных сейчас нет, и поэтому в условиях значительного роста объемов информации эффективно использовать ее практически невозможно. В том числе речь идет и о процессах государственного регулирования отрасли ЖКХ. Только правильно построенная модель данных информационных систем позволит решать все задачи как властей, так и непосредственно коммунальщиков, обеспечит объективность информации и в конечном счете снизит затраты на управление данными. Мы повысим прозрачность, а значит, сможем более осознанно принимать решения в области субсидий, ремонтов, тарифов и т.д.», – сказал он.

Техкомитет намерен разработать единые подходы к организации информационной модели объектов коммунальной инфраструктуры, а также форматам обмена информацией, в том числе автоматизированного, о технологических, эксплуатационных и технико-экономических параметрах деятельности компаний ЖКХ.

Также планируется определить состав информационной модели объекта коммунальной инфраструктуры, что позволит однозначно интерпретировать все передаваемые и получаемые данные.

В результате будет создана единая методология использования данных, необходимых для анализа ситуации в ЖКХ, выявления потенциальных проблем и принятия решений, а также оценки их воздействия на ресурсоснабжающие организации.

Принятие стандарта позволит перевести «в цифру» все процессы информационного обмена в рамках государственного контроля и регулирования в отрасли, что повысит прозрачность деятельности коммунальщиков.

«Наша цель – установить единый «язык» общения между строительными, эксплуатирующими, производственными и управляющими организациями, работающими в сфере ЖКХ. Благодаря стандарту мы также сможем устранить информационный разрыв в данных об объектах инфраструктуры, износах, авариях, мощностях», – сказал Фанур Сайфульмулюков.

Принятие стандарта заложит информационную основу для создания цифровых сервисов государственного контроля и регулирования отрасли, а также расширит возможности работы с данными.

В настоящий момент заинтересованность в участии в разработке стандарта подтвердили ряд крупных компаний и организаций – среди них МТС, «Группа Полипластик», «Т Плюс», Росводоканал, «Университет Иннополис», Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.