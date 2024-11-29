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Переоформление договора на газ теперь доступно на портале госуслуг Подмосковья

Теперь подать заявление на переоформление договора поставки газа можно в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Об этом CNews сообщили представители Мингосуправления региона.

«В ряде случаев жителям может потребоваться переоформление договора поставки газа. Теперь оформить и подписать документ можно онлайн в личном кабинете на региональном портале с помощью мобильного приложения “Госключ”. Кроме того, в электронную форму услуги внедрен сервис автоматической проверки наличия у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования. Новшества позволят сэкономить время и быстро решить вопросы по переоформлению необходимых документов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Договор поставки газа нужно переоформлять при смене собственника жилья, приобретении недвижимости, а также если меняется порядок определения объема потребленного газа.

Услугой «Переоформление договора о поставке газа для граждан» могут воспользоваться физические лица. Чтобы подать заявку, нужно заполнить интерактивную форму заявления и приложить документы.

Договор поставки газа поступит в личный кабинет на региональном портале в течение 10 рабочих дней. Для подписания необходимо иметь усиленную неквалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ».

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