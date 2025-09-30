CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Самым интересным ИТ-проектам года на CNews FORUM в ноябре 2025 г. будет присуждена награда CNews AWARDS.

На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2025, который пройдет 11 ноября 2025 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Импортозамещение года»; «Технология года/ Российские технологии» и «Цифровая безопасность».

01.jpg

Уникальность награды CNews AWARDS в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования.

Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных» Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»
Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром
Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях
В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7» В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7»
Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков
T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud
Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид
Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт» Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт»
Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70% Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70%
Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех» Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех»
Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт»
Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность
«ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision «ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision
Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru
Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр»
Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб. Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб.
Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис
Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться
Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК. Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК.
Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей
Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People
Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB
Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис»
Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос»
Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения
Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний
Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям
Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах
На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов
CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ
CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли
Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день
Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»

На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.

02.jpg
Награду CNews AWARDS в номинации «Цифровое рабочее пространство» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис»

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

04.jpg
Награду CNews AWARDS в номинации «Корпоративное почтовое решение года» получил Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост» (входит в «Группу Астра»)

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2021 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2025 можно уже сейчас.

08.jpg
Награду CNews AWARDS в номинации «СУБД для корпоративного сегмента» получил Михаил Семенов, лидер продукта Platform V Pangolin компании «Сбертех»

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2025 г. будет организована в восемнадцатый раз.

09.jpg

Награду CNews AWARDS в номинации «Управление данными в промышленности» получили Анна Филипиди, директор по информационным системам ИТ, ЕВРАЗ, и Станислав Лазуков, генеральный директор Tdata

В 2024 г. участие в дискуссиях CNews FORUM 2025 приняли более 1800 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

cnews_-_denis_ageev.jpg

Награду CNews AWARDS в номинации «Решение года для корпоративной виртуализации и VDI» получил Денис Агеев, председатель совета директоров компании «ДАКОМ М»

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2025 можно уже сейчас.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: Тел.+7 (495) 500-00-36 доб. 400, 401, 402, 403, 404: е-mail: forum@cnewsconf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

США упростили выявление компаний, помогающих обходить санкции

Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник

Объем госзакупок ПО и «железа» в России вырос на треть

Пожар в дата-центре парализовал целую страну. Не работают госуслуги и сайты министерств

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews.Лица»: Проживем без VMware?
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024