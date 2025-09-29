Объем госзакупок ПО и «железа» в России вырос на треть

Объем закупок программного обеспечения и оборудования выросли на треть и среди госструктур и среди компаний с госучастием. Эксперты ждут продолжения этого тренда из-за вектора на импортозамещение и обновление ИТ-инфраструктуры.



Рост гозакупок

Как стало известно CNews, за восемь месяцев 2025 г. объем закупок ПО и «железа» вырос почти на треть. Такими данными с CNews поделились эксперты аналитического центра Right line.

Так, объем ИТ-закупок (ПО и оборудование) по 44-ФЗ составил 269,10 млрд руб., что на 29,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего было размещено 54 814 закупок: на 4,1% ниже, чем в 2024 г.

Объем закупок в рамках 223-ФЗ составил 97,04 млрд руб. (вырос на 27,7% по сравнению с 2024 г.). В текущем периоде было опубликовано 20 962 закупок (на 4,2% меньше).

Больше денег на ИТ

Судя по статистике Right line, количество закупок чуть уменьшилось, но заметно увеличился объем средств на них затраченных.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Госзакупки софта и железа выросли на треть

За восемь месяцев 2025 г. количество госзакупок программного обеспечения и лицензий по 44-ФЗ выросло на 17,9% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.) и составило 15 227. Закупки компьютеров и периферийного оборудования снизились на 9,7% и составили 40 070.

При этом объем закупок ПО в рамках 44-ФЗ в денежном выражении вырос на 32,7%, оборудования — на 26,5%, и составил 140,99 млрд руб. и 128,11 млрд руб. соответственно.

Количество закупок софта и лицензий по 223-ФЗ составило 6 935 (выросло на 6,7%), железа — 14 344, что на 7,9% ниже, чем в 2024 г. Объем закупок программного обеспечения в денежном выражении составил 38,55 млрд руб. (вырос на 11,4%), оборудования — 58,49 млрд руб., что на 41,3% выше, чем в 2024 г.

В число регионов с наибольшим объемом госзакупок ИТ в рамках 44-ФЗ вошли: Москва и московская область, калужская область, Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область и т.д.

По 223-ФЗ — Москва и московская область, Санкт-Петербург, ленинградская и нижегородская область, Краснодарский край, Республика Татарстан и т.д.

Чем вызван рост

«Западные компании так и не вернулись, базовые экономические показатели принципиальным образом не изменились, а ключевая ставка имеет тенденцию к снижению, что дает рынку сигналы о том, что взаимодействовать можно более активно, — рассказал CNews Илья Назаров, генеральный директор «Диджитал Маркетс». — Вероятно, четвертый квартал также покажет рост по причине необходимости расходования запланированных статей ИТ-бюджета, а также выполнения ключевых показателей по закупке российского ПО и сервисов с использованием ИИ».

«Рынок госзаказа в ИТ уверенно растет, — отметил Иван Белорыбкин, коммерческий директор Right line. — Это результат перехода на отечественные платформы, обновления инфраструктуры и усиления кибербезопасности». В компании ожидают, что сезонное ускорение четвертого квартала закрепит текущую динамику и спрос на отечественное ПО, сервисные контракты и инфраструктурные решения сохранится высоким.