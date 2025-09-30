В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

В российских вузах появится система тестирования, которая позволит оценивать уровень принятия студентами традиционных духовно-нравственных ценностей. Согласно тендеру на сайте государственных закупок, контракт на создание специализированной информационной системы был заключен 15 сентября 2025 г., исполнитель запросил 1,3 млн руб.

Создание приложения

В России разработают приложение для оценки принятия традиционных ценностей студентами вузов, пишут «Ведомости». Журналисты нашли в сентябре 2025 г. соответствующий тендер на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступил подведомственный Министерству спорта (Минспорт) Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма («ГЦОЛИФК»). Начальная цена закупки была 15 млн рублей, но лот в итоге выиграла компания «Игры синих котов», предложив создать приложение за 1,3 млн.

С помощью этого приложения собираются тестировать студентов. В тестах будут закрытые и открытые вопросы, а также вопросы с вариантами ответов. Среди предложенных разделов — «Патриотизм и гражданственность», «Этические нормы и правила поведения», «Культурные и духовные традиции». Сами же результаты, согласно тендеру, будут видны по каждому студенту отдельно.

Проведения тестирования

Администраторы приложения смогут самостоятельно настраивать формулировки вопросов и систему оценки ответов. При выборе теста будут указаны название методики, ее авторы, описание для специалистов (для правильной интерпретации данных и формирования выводов) и инструкция для студентов.

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма В России создадут приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей за 1,3 млн руб.

Оценка духовно-нравственных ценностей будет рассчитываться по формуле, включающей несколько треков: «Образовательный» (до 20%), «Патриотизм и гражданственность» (25%), «Этические нормы и правила поведения» (10%), «Культурные и духовные традиции» (15%) и «Социально-ориентированный» (15%). Результаты будут обозначаться цветами: зеленый (выше 80%), голубой (71–80%), оранжевый (60–70%), красный (ниже 60%).

Причины и предпосылки

Одна из ключевых проблем современной пропаганды традиционных ценностей — в том, что большинство молодежи просто не понимает, что они собой представляют. Нет четкой расшифровки понятий из указа №809 Президента России Владимира Путина, — отметил «Ведомостям» политолог Александр Немцев. «На интуитивном уровне, пожалуй, можно уловить: это тяга к семье, справедливости, коллективизму. Но если спросить студентов, какие российские традиционные ценности они знают, не каждый назовет больше пяти», — подчеркивает эксперт.

Российский университет спорта требует разработки ИТ-системы тестирования, поясняет доцент отделения машиностроения, морской техники и транспорта Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) Вячеслав Селезнев. Речь идет о приложении, которое можно установить и синхронизировать с базами данных (БД) заказчика, отметил он. «На 30 сентября 2025 г. подобные решения уже реализуются Министерством науки и высшего образования (Минобрнауки) России и различными вузами через создание систем тестирования на основе бесплатных сервисов и отдельных интернет-ресурсов с функционалом опросников», — уточнил он.

Цена вопроса

Разработка приложения стоимостью от 1 до 2 млн руб. в 2025 г. возможна, отметил «Ведомостям» Вячеслав Селезнев, однако ключевой вопрос — насколько эффективно оно будет работать. «Речь идет о дизайне, уровне программирования и отладке — эти аспекты, на мой взгляд, в техническом задании 30 сентября полностью не прописаны», — подчеркнул эксперт.

Итоговая стоимость разработки ИТ-системы оказалась достижимой, поскольку цена, вероятно, была приоритетным критерием при закупке: пять из шести участников предложили стоимость ниже 4,5 млн руб., отметил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. «Можно предположить, что участники видят в этом контракте не только возможность заработка, но и способ укрепить свой статус и репутацию», — считает он. ИТ-система может быть востребована руководством вузов как индикатор эффективности воспитательной и внеучебной работы, заключил господин Воронин.