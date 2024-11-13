CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

ДИТ Москвы: более 36 тысяч раз москвичи совершили расчет и перерасчет платежей за ЖКУ на портале mos.ru

За четыре месяца с момента запуска услуги по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям на портале mos.ru москвичи воспользовались ей более 36 тыс. раз. До перевода услуги исключительно в электронный вид жителям надо было лично приходить для ее получения в центр госуслуг «Мои Документы» своего района. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Благодаря переходу услуги в электронный вид уже четыре месяца получить расчет или перерасчет платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) можно в любое время и с любого цифрового устройства. Онлайн-формат помогает жителям экономить время, которое можно направить на общение с близкими, хобби или важные дела. Благодаря пошаговой подаче заявления разобраться с получением услуги без труда смогут даже начинающие пользователи, при этом, если все необходимые сведения уже есть в информационных системах, человеку не придется прикреплять подтверждающие документы. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет и при положительном решении будет автоматически учтен в следующем едином платежном документе (ЕПД)», – сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Онлайн-услуга предоставляет возможность открыть лицевой счет жилого помещения, если у квартиры единственный владелец, а также изменить сведения о собственнике. Помимо этого, если в квартире была сделана перепланировка, услуга позволит скорректировать в платежке размеры жилой площади. Также в электронном виде горожане могут подать заявление на разделение или объединение платежей за ЖКУ на основании судебного решения.

Кроме того, после возвращения из командировки, отпуска или с дачи гражданин, зарегистрированный в жилом помещении, в котором не установлены индивидуальные приборы учета, может подать заявление на перерасчет жилищно-коммунальных платежей за время своего отсутствия. В этом случае необходимо предоставить документы: копии командировочного удостоверения, справки о нахождении в больнице или санатории, проездные билеты, счета за проживание в гостинице или другие сведения, которые подтверждают факт и длительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Воспользоваться услугой могут горожане со стандартной или полной учетной записью на mos.ru, проживающие в домах, управляющие компании которых имеют договор на обслуживание с центром госуслуг «Мои Документы». В настоящее время такие договоры заключены почти со всеми многоквартирными домами в городе.

В каталоге услуг портала необходимо найти раздел «Жилье, недвижимость, земля», выбрать «Расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям» и нажать на кнопку «Получить услугу». На первом этапе потребуется выбрать цель обращения из выпадающего списка. Затем необходимо ввести адрес или код плательщика. На третьем этапе следует выбрать лицо, подающее заявление. Сведения о заявителе автоматически загружаются из его личного кабинета. Далее нужно заполнить информацию о жилом помещении и ввести его кадастровый номер. Если право на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, пользователь может самостоятельно прикрепить к заявлению документ, подтверждающий это право. После этого необходимо добавить остальные обязательные документы и, при желании, прикрепить дополнительные.

Результат оказания услуги будет доступен в личном кабинете заявителя на портале mos.ru. В случае положительного решения изменения по коду плательщика отобразятся в едином платежном документе, сформированном в следующем за принятием решения месяце. Внесение изменений в систему начисления платежей не осуществляется с шестого по 15 число каждого месяца. Заявки, поданные в указанный период, будут обработаны после 16 числа текущего месяца.

Если управляющая компания, обслуживающая дом, не заключила договор с центрами госуслуг «Мои Документы», для расчета или перерасчета платежей за ЖКУ необходимо обратиться напрямую в управляющую компанию. Ее контактные данные можно найти на сайте dom.mos.ru.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

ФСБ запретит ответственным за информационную безопасность критических объектов работать из-за рубежа

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

«Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: