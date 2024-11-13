ДИТ Москвы: более 36 тысяч раз москвичи совершили расчет и перерасчет платежей за ЖКУ на портале mos.ru

За четыре месяца с момента запуска услуги по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям на портале mos.ru москвичи воспользовались ей более 36 тыс. раз. До перевода услуги исключительно в электронный вид жителям надо было лично приходить для ее получения в центр госуслуг «Мои Документы» своего района. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Благодаря переходу услуги в электронный вид уже четыре месяца получить расчет или перерасчет платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) можно в любое время и с любого цифрового устройства. Онлайн-формат помогает жителям экономить время, которое можно направить на общение с близкими, хобби или важные дела. Благодаря пошаговой подаче заявления разобраться с получением услуги без труда смогут даже начинающие пользователи, при этом, если все необходимые сведения уже есть в информационных системах, человеку не придется прикреплять подтверждающие документы. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет и при положительном решении будет автоматически учтен в следующем едином платежном документе (ЕПД)», – сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Онлайн-услуга предоставляет возможность открыть лицевой счет жилого помещения, если у квартиры единственный владелец, а также изменить сведения о собственнике. Помимо этого, если в квартире была сделана перепланировка, услуга позволит скорректировать в платежке размеры жилой площади. Также в электронном виде горожане могут подать заявление на разделение или объединение платежей за ЖКУ на основании судебного решения.

Кроме того, после возвращения из командировки, отпуска или с дачи гражданин, зарегистрированный в жилом помещении, в котором не установлены индивидуальные приборы учета, может подать заявление на перерасчет жилищно-коммунальных платежей за время своего отсутствия. В этом случае необходимо предоставить документы: копии командировочного удостоверения, справки о нахождении в больнице или санатории, проездные билеты, счета за проживание в гостинице или другие сведения, которые подтверждают факт и длительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Воспользоваться услугой могут горожане со стандартной или полной учетной записью на mos.ru, проживающие в домах, управляющие компании которых имеют договор на обслуживание с центром госуслуг «Мои Документы». В настоящее время такие договоры заключены почти со всеми многоквартирными домами в городе.

В каталоге услуг портала необходимо найти раздел «Жилье, недвижимость, земля», выбрать «Расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям» и нажать на кнопку «Получить услугу». На первом этапе потребуется выбрать цель обращения из выпадающего списка. Затем необходимо ввести адрес или код плательщика. На третьем этапе следует выбрать лицо, подающее заявление. Сведения о заявителе автоматически загружаются из его личного кабинета. Далее нужно заполнить информацию о жилом помещении и ввести его кадастровый номер. Если право на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, пользователь может самостоятельно прикрепить к заявлению документ, подтверждающий это право. После этого необходимо добавить остальные обязательные документы и, при желании, прикрепить дополнительные.

Результат оказания услуги будет доступен в личном кабинете заявителя на портале mos.ru. В случае положительного решения изменения по коду плательщика отобразятся в едином платежном документе, сформированном в следующем за принятием решения месяце. Внесение изменений в систему начисления платежей не осуществляется с шестого по 15 число каждого месяца. Заявки, поданные в указанный период, будут обработаны после 16 числа текущего месяца.

Если управляющая компания, обслуживающая дом, не заключила договор с центрами госуслуг «Мои Документы», для расчета или перерасчета платежей за ЖКУ необходимо обратиться напрямую в управляющую компанию. Ее контактные данные можно найти на сайте dom.mos.ru.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».