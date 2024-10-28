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В Подмосковье к поиску нарушителей парковки подключили нейросеть

В Московской области искусственный интеллект через видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксирует запаркованность у контейнерных площадок. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер. К проекту уже подключено почти 400 видеокамер», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект ежедневно анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками. На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении.

Проект был запущен в июне 2024 г. Благодаря искусственному интеллекту выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений правил парковки и вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тыс. руб.

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