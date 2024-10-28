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На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения»

6 ноября на SOC Forum 2024 состоится сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения». Ее организаторами выступают Security Vision и «РТ-Информационная Безопасность».

В ходе сессии планируется обсудить актуальные и неоднозначные вопросы построения SOC и применимость услуг MSSP-провайдеров:

  • Распространено мнение, что внешний поставщик услуг управления ИБ необходим коммерческим организациям малого и среднего бизнеса. Каковы исключения?
  • SOC в госкорпорации: коммерческая история или про безопасность контура?
  • ИБ-потребности крупных структур: собственный СОК vs MSSP. Для закрытия каких потребностей MSSP предпочтительнее?
  • Есть ли специфика построения SOC в госкорпорациях?
  • Обязательные метрики в SLA для госкорпораций
  • Оценка эффективности аутсорсинговых услуг
  • Идут ли вендоры навстречу в ценовой политике в целях обеспечения общей безопасности государства?

Подтвержденные спикеры:

  • Андрей Раевский, представитель НКЦКИ
  • Дмитрий Лепешкин, Директор по ИТ, Российские космические системы (РКС)
  • Григорий Слинкин, Начальник департамента услуг по ИБ, Россети Цифра
  • Николай Нашивочников, Зам. генерального директора – технический директор, Газинформсервис
  • Дмитрий Балдин, Зам. директора департамента ИТ и цифрового развития, РусГидро
  • Роман Овчинников, Директор департамента внедрения, Security Vision
  • Алексей Чугунов, Вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности, Ростелеком
  • Никита Самойленко, Руководитель центра кибербезопасности, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Также в ходе сессии прозвучит доклад Первого заместителя генерального директора «РТ-Информационная Безопасность» Артема Сычева «Построение MSSP SOC для госкорпорации: история успеха».

Сессия пройдет в зале 4 (Амфитеатр) с 15.00 до 16.30.

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