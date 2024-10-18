CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Чувашия переходит на российские технологии «Группы Астра»

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и «Группа Астра» подписали соглашение, направленное на ускорение цифровой трансформации и внедрение инновационных ИТ-решений в республике. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Партнерство предполагает совместную деятельность по разработке и внедрению цифровых технологий в различных сферах экономики и социальной жизни региона, а также повышению уровня информированности в данной области. Основное внимание будет уделено созданию и оптимизации платформ для оказания государственных и муниципальных услуг, а также улучшению доступности и качества информации для граждан.

В рамках подписанного документа предусмотрено партнерское развитие и реализация проектов по внедрению и популяризации отечественного программного обеспечения. Также акцент сделан на создании эффективной системы организации исследований и разработок, что позволит повысить результативность в создании экосистемы по импортозамещению, а также обеспечить трансфер технологий за счет интеграции фундаментальной и прикладной науки с высокими технологиями.

«Группа Астра» готова предложить свой опыт и технологии для достижения поставленных целей. Партнеры уже наметили несколько приоритетных направлений работы, включая поддержку в миграции на отечественное ПО и обеспечение участия специалистов в публичных мероприятиях, посвященных импортозамещению в Чувашской Республике.

«Есть цель — импортозамещение. Есть указ Президента № 166 — запретить с 2025 г. использование иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры. ОС Astra Linux имеет сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю — ФСТЭК, которая идет как два в одном: и операционная система, и защита от несанкционированного доступа. OC Astra Linux продукт достойный и понятный, надеюсь в ближайшее время все будем работать на нем», – сказал Михаил Степанов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

«Подписанное соглашение станет важным шагом в направлении создания более удобного и эффективного цифрового пространства для жителей Чувашской Республики. «Группа Астра» готова предложить свои экспертизу и решения государственным учреждениям региона, медицинским организациям, образовательным заведениям и частным пользователям, заинтересованным в изучении наших продуктов. Совместно с правительством региона мы планируем комплекс мероприятий, который сделает знания и российские ИТ-решения более доступными для каждого жителя региона», – отметил Андрей Солдатов, директора департамента регионального развития «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

ФНС обновит информационную систему силами компании, чью криптографическую защиту она регулярно покупает

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: