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Составлен рейтинг регионов России по подключению общественного транспорта к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС»

Ространснадзор и АО «ГЛОНАСС» определили ТОП-10 регионов, которые демонстрируют наибольшую заботу о безопасности и комфорте пассажиров, а также используют данные от федеральной платформы мониторинга транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения эффективности управления транспортным комплексом. Рейтинг учитывает статистику по доле подключенного пассажирского транспорта к госинформсистеме от всего автопарка данной категории в субъекте РФ. Лидерами списка с показателем более 90% стали Вологодская и Новгородская области, свыше 80% – в Калининградской, Амурской и Нижегородской областях. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

ТОП-10 регионов по подключению общественного транспорта к «ЭРА-ГЛОНАСС»: Вологодская область – 94%; Новгородская область – 90%; Калининградская область – 86%; Амурская область – 84%; Нижегородская область – 82%; Белгородская область – 78%; Тверская область – 76%; Псковская область – 75%; Курганская область – 73%; Волгоградская область – 70%.

С первого сентября 2021 г. в рамках единых федеральных правил перевозчики пассажиров и опасных грузов устанавливают на транспортные средства аппаратуру спутниковой навигации и в режиме реального времени передают в Ространснадзор через «ЭРА-ГЛОНАСС» данные о параметрах движения. При этом АО «ГЛОНАСС» ретранслирует информацию в более чем тысячу муниципальных, региональных информационных систем и баз данных перевозчиков, в том числе дополняет достоверными данными популярные онлайн-сервисы – региональные мобильные приложения, «Яндекс.Карты» и «2ГИС». Такое решение повышает удобство и комфорт миллионов пассажиров, которые могут планировать свой маршрут и видеть время прибытия общественного транспорта на каждую остановку.

Ространснадзором разработана комплексная информационно-аналитическая система контроля транспортных средств с использованием навигационных технологий на основе «ЭРА- ГЛОНАСС». При осуществлении надзора за безопасностью перевозок пассажиров в режиме реального времени она автоматизирует деятельность подразделений Ространснадзора, осуществляющих полномочия в отношении автомобильных перевозок опасных грузов и пассажиров.

«Такая система дает возможность вывести безопасность перевозок на новый уровень. Например, инспектор может в режиме «онлайн» анализировать движение транспортных средств и соотносить их данные с имеющимися реестрами разрешительных документов, что позволяет в итоге сделать вывод о соблюдении обязательных требований. Так, в случае нарушений принять решение об остановке транспортного средства с целью их пресечения, устранения и профилактики», – сказал руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Совокупность имеющейся информации о перевозчике и его транспортных средствах в одном месте, в том числе о ранее проводимых контрольно-надзорных мероприятиях, категориях риска и причинения вреда, ущерба, о соответствии установленным требованиям законодательства Российской Федерации, позволяет применять риск-ориентированную модель контроля. Такой подход является безусловным соблюдением принципа заботы о безопасности и комфорте пассажиров с одновременным снижением нагрузки на бизнес.

За три минувших года к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 221 тыс. транспортных средств перевозчиков пассажиров и опасных грузов. Еженедельный прирост показателя превышает полторы тысячи автомобилей.

«На основе отработанного в течение трех лет сервиса мы с Минтрансом России запускаем Федеральную навигационно-информационную систему (ФНИС) – государственную цифровую платформу мониторинга транспорта. Сейчас отрабатываем подключение общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и беспилотных воздушных судов. В перспективе платформа обеспечит мониторинг любых видов транспорта, трекинг которых повысит безопасность и эффективность работы, в частности, туристических и школьных автобусов, коммунальной техники, электросамокатов», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

ФНИС станет типовым облачным решением на платформе «Гостех» и будет бесплатной для регионов. Система позволит перейти от существующей разрозненности собираемых данных к цифровой федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного комплекса.

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