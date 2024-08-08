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Жители подмосковных деревень могут проголосовать за доступный интернет

В Подмосковье началось голосование за поселки, деревни и села численностью от 100 до 500 человек, где скоростной мобильный интернет должен появиться в первую очередь. Проголосовать можно до 17 ноября включительно. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства жители малых населенных пунктов получают доступ к скоростному интернету. В 2023 году базовые станции операторов сотовой связи стандартов 4G и LTE обеспечили стабильной связью деревни и села в 29 населенных пунктах Подмосковья. Например, это деревня Ямщина в Одинцовском городском округе, поселок Поповка в Дмитровском г.о., деревня Дмитровка в Шатуре и другие», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Голосование за улучшение информационной инфраструктуры проводится ежегодно. Сейчас можно выбрать деревни, села и поселки, где появятся сотовые вышки в 2025 году. Отдать свой голос за конкретный населенный пункт могут совершеннолетние граждане России, которые прописаны в этом регионе.

Чтобы проголосовать, необходимо отправить письмо в адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Подписать его могут несколько человек, при этом будет учтен голос каждого. В письме следует указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.

Также можно отдать свой голос на Едином портале госуслуг. На информационной странице размещены правила голосования и подробная инструкция.

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