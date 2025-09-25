В России создан сверхмалый подводный беспилотник

В России создан сверхмалый телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Барракуда», он может работать там, где не пройдут более крупные. Скорость аппарата — до полутора метров в секунду. «Барракуда» может нести на себе до полутора килограммов полезной нагрузки, кроме того, дрон оснащен двухосевым манипулятором.

Создание подводного аппарата

Специалисты из Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) разработали сверхмалый телеуправляемый подводный аппарат «Барракуда», пишут «Известия». Он может работать на участках, недоступных для крупных аппаратов и водолазов.

Со слов разработчиков, его главная задача — быть глазами и руками под водой. Он проводит осмотр самых разных объектов — от пирсов и судов до морского дна. С помощью манипулятора может поднимать находки. Под водой телеуправляемый аппарат способен разгоняться до скорости 1,5 метра в секунду (м/с) и перевозить груз весом до 1,5 кг.

По информации ТОВВМУ, подводный аппарат «Барракуда» предназначен для осмотровых, поисковых и технических работ. С помощью транслируемого видео оператор может находить различные объекты под водой, а также вести осмотр опор мостов, гидротехнических сооружений, днищ кораблей, рыбацких сетей и многое другое.

Сферы применения

Как рассказал «Известиям» бывший начальник вспомогательного флота Балтийского флота капитан первого ранга Андрей Качан, такие аппараты можно использовать для осмотра подводной части корпуса корабля, к примеру, на боевой службе или в дальнем походе, а также для очистки винто-рулевой группы корабля. А при обнаружении, к примеру, донной мины он может установить на нее заряд взрывчатки для обезвреживания. Сверхмалые подводные аппараты могут применяться для осмотра дна в пунктах базирования, а также причальных сооружений и мест стоянки кораблей, добавил эксперт.

Работы под водой с мелкими объектами требуют использования компактных аппаратов, и такая потребность существует, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. Такой аппарат подходит в 2025 г. для задач, требующих мелкой моторики, или для поиска и подъема на поверхность небольших объектов, чтобы не использовать более громоздкую технику, — пояснил Болтенков. — Он может проникать в места, недоступные для крупных систем, например, в трубы или обломки затонувшего корабля. Для подобных работ лучше применять специализированный инструмент.

Учебное заведение

ТОВВМУ — высшее учебное заведение Министерства обороны (Минобороны) России, расположенное во Владивостоке. С момента своего основания училище является единственным военно-морским учебным заведением на востоке страны. Учебное заведение ТОВВМУ было учреждено ноября 1937 г.

Первые годы истории ТОВВМУ тесно связаны с личностью Николая Герасимовича Кузнецова – Адмирала Флота Советского Союза, Героя Советского Союза, который был одним из инициаторов создания военно-морского училища во Владивостоке.

В стенах ТОВВМУ подготовлено более 25 тыс. офицеров, из которых более 240 стали адмиралами. 16 выпускников и сотрудников училища получили звания Героя Советского Союза и России. С 1970 г. выпускники занимают важнейшие командные должности на Флоте. Трое из них стали Главнокомандующими Военно-морским флотом (ВМФ) России: адмирал флота Громов Феликс Николаевич (с 1992 по 1997 г.), адмирал флота Куроедов Владимир Иванович (с 1997 по 2005 г.), адмирал флота Чирков Виктор Викторович (с 2012 по 2016 г.).

В 2025 г. ТОВВМУ – одна из основных баз военно-морского образования, обеспечивающая кадрами флот России, известная высоким качеством военной и профессиональной подготовки, подготовившая тысячи морских офицеров, одно из лучших военно-морских вузов России.