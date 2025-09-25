ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке

В Мордовии задержали сотрудника ИТ-компании, который передавал информацию украинской разведке. По данным следствия, он установил контакт с сотрудником украинской разведки. По заданию куратора он за денежное вознаграждение собирал и передавал данные о местах расположения в регионе объектов критической инфраструктуры.

Задержание подозреваемого

В Мордовии задержали сотрудника ИТ-компании, передававшего данные в Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (Минобороны) Украины, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 25 сентября 2025 г. Хоть сотрудника ИТ-компании и задержали за государственную измену, но сотрудники правоохранительных органов не сообщают город задержания и не оглашают название организации в которой работал подозреваемый.

«ФСБ России в Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность местного жителя в возрасте 39 лет, подозреваемого в совершении государственной измены, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что сотрудник одной из российских ИТ-компаний инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины. По заданию куратора подозреваемый за денежное вознаграждение добывал и посредством мессенджера Telegram передавал данные о местах расположения в регионе объектов критической инфраструктуры (КИИ)». К КИИ относятся сети связи и информационные системы государственных органов, энергетических, финансовых, транспортных, медицинских и ряда других копаний.

По данным ФСБ, он также в 2025 г. передал сведения о сотруднике Министерства внутренних дел (МВД) по Республике Мордовия с целью дальнейшей организации в отношении него заказного убийства.

Следственным отделом Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (УК) России (государственная измена). Задержанный 25 сентября заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих причастность фигуранта к иным эпизодам преступной деятельности.

Сотрудники ФСБ предупреждают, что спецслужбы Украины продолжают активно в 2025 г. искать в интернете, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) потенциальных исполнителей терактов и диверсий на территории России, направленных на нанесение экономического ущерба для граждан страны.

«Все лица, согласившиеся сотрудничать с противником, будут выявлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное строгое наказание», — заявили в ЦОС ФСБ.

Рост числа приговоров за госизмену

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2024 г. количество приговоров по статье 275 УК России (государственная измена) составило 145. Это почти вчетверо больше, чем в 2023 г., когда было осуждено 39 человек, и существенно выше показателя 2022 г. — 16 человек.

Двум из осужденных в 2024 г. суды назначили пожизненное лишение свободы, тогда как в 2023 г. лишь одному из осужденных был вынесен такой приговор. Помимо этого, за шпионаж в 2024 г. были осуждены 23 человека (по статье 276 УК), а по статье 275.1 УК (конфиденциальное сотрудничество с иностранными государствами или организациями) — 21 человек.

Из осужденных по статье о государственной измене треть составляют молодые люди в возрасте до 24 лет, включая 40 человек в возрасте от 18 до 24 лет и четырех – от 14 до 17 лет. Также в числе осужденных 13 человек в возрасте от 50 до 59 лет и 6 – старше 60 лет. Среди тех, кто был осужден, оказалось семь женщин, 11 студентов или учащихся и трое российских государственных служащих.

Статья 275 УК охватывает не только шпионаж и выдачу государственной тайны, но также переход на сторону противника или оказание ему помощи, включая финансовую и консультационную, в деятельности, направленной против национальной безопасности России.

Доработка законов для КИИ

С 1 сентября 2025 г. объекты КИИ обязаны использовать только программное обеспечение (ПО), включенный в реестр отечественного. Как предупреждал CNews, такое требование предусмотрено вступившими в силу поправками в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры».

Как сообщили РБК представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, Центрального банка (Центробанк), Министерства энергетики (Минэнерго) и Министерство транспорта (Минтранса), для подведомственных им организаций с началом осени 2025 г. никаких перемен не произошло.

Как разъяснил CNews представитель Минцифры, конкретные сроки перехода на российский софт будут установлены отдельным правительственным распоряжением. Согласно текущему плану-графику, этот подзаконный акт должен быть принят не позднее 1 апреля 2026 г. В сентябре 2025 г. ведомство занимается его подготовкой, после чего документ будет вынесен на общественное обсуждение.

Представитель Центробанка подтвердил РБК, что аналогичная работа ведется и для финансового сектора. Соответствующий проект определит перечень типовых объектов, особенности их отнесения к категориям значимости, а также порядок и сроки перехода на отечественное ПО и аппаратные комплексы. В Центробанке уже провели предварительную работу с финансовыми организациями, обладающими значимыми объектами КИИ, по подготовке проектов планов перехода. Эти планы будут окончательно уточнены и утверждены после официального установления сроков.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).