«Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации

«Ростелеком» договорился о совместном продвижении игровых продуктов со студией «Леста», выпускающей игры «Мир танков» и «Мир кораблей». Ранее «Леста» была национализирована, и ее новым руководитель стал экс-глава VK Борис Добродеев.

Сотрудничество «Ростелекома» и «Леста»

«Ростелеком» сообщил о заключении соглашения с игровой студией «Леста» о развитие отечественного рынка видеоигр и формировании нового игрового контента. Соответствующее соглашение подписали вице-президент «Ростелекома» по продуктам массового рынка Ирина Лебедева и гендиректор «Айти Технологии» (управляющая организация «Леста Геймс Эрдженси») Борис Добродеев.

Стороны договорились о проведении информационных и игровых мероприятий, в том числе киберспортивных турниров. «Особое внимание будет уделено укреплению связей с представителями геймерского сообщества, - заявили в «Ростелекоме». – Это станет возможным благодаря проведению семинаров, а также совместному частию «Ростелекома» и «Лесты» в выставках и других тематических мероприятиях. Компании также планируют совместные PR-активности для продвижения игр студии, в том числе «Мира танков», и игровой платформы «Ростелекома».

Как «Леста» входила и выходила из Wargaming

Исторически «Леста» была петербургской игровой студией. В 2011 г. она вошла в состав Wargaming – кипрской компании с белорусскими корнями, известной благодаря своей разработке «Мир танков» (World of tanks). Основателем Wargaming является Виктор Кислый. «Леста» стала отвечать за разработку другой многопользовательской игры – «Мир кораблей» (World of warships).

В 2022 г. Wargaming решила уйти из России и Белоруссии, ее активы в этих странах были переданы компании «Леста», владельцем которой стал ее основатель Малик Хатажаев. Компания стала оперировать играми «Мир танков», «Мир кораблей» и tanks Blitz на территориях России и Белоруссии.

Национализация «Леста»

Весной 2025 г. Генпрокуратура потребовала запретить деятельность компании «Леста». По мнению ведомства, Виктор Кислый и Малик Хатажаев входят в объединение, занимающееся «в экстремистской деятельностью». В качестве доказательств, приложенных Генпрокуратурой к соответствующему иску в Таганский районный суд, значились публикации в СМИ о финансировании Wargaming Украины.

В «Лесте» обвинения в свой адрес отрицали, утверждая, что ее деятельность с Wargaming полностью разделена, в том числе игровые продукты развиваются отдельно друг от друга, также разделены базы игроков компаний. Ряд отраслевых ассоциаций – АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий), АРПП «Отечественный софт», «Русофт» - направляли письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить принудительной передачи прав на «Леста».В письме утверждалось, что 200 наиболее квалифицированных сотрудников «Леста» уже подали заявлений об увольнении и могут релоцироваться за границу.

Новый управляющий «Леста»

Тем не менее, суд сначала наложил арест на активы «Леста», затем принял решение об обращении в пользу государства ее юридических лиц: ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва».

После этого Росимущество назначило управляющим данных компаний АО «Айти Технологии» - новую структуру, владельцем которой также стало Росимущество. Ее возглавил Борис Добродеев, сын главы ВГТРК («Всероссийская государственная телерадиокомпания») Олега Добродеева. Борис Добродеев в 2014-2016 гг. возглавлял социальную сеть «Вконтакте», затем возглавил Mail.ru Group – владельца «Вконтакте».

В конце 2021 г. Mail.ru Group был переименован в VK, после чего Добродеев покинул компанию. Затем некоторое время он работал в холдинге USM Алишера Усманова, прежнего главного владельца Mail.ru Group/VK.