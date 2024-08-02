«ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов

Экстренные службы Москвы за девять лет получили через «ЭРА-ГЛОНАСС» свыше 51 тыс. вызовов при ДТП на столичных дорогах. Только с начала этого года госинформсистема аварийного оповещения передала в Систему 112 Москвы более 4,5 тыс. экстренных сообщений. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Интеграция Системы 112 Москвы с «ЭРА-ГЛОНАСС» произошла в апреле 2021 г. Цифровое взаимодействие ускорило реагирование экстренных служб на дорожно-транспортные происшествия. В среднем всего за 19 секунд «ЭРА-ГЛОНАСС» передаёт точные координаты автомобиля и его общие характеристики, что помогает оперативно оказывать помощь пострадавшим, спасать жизни и сохранять здоровье водителей, пассажиров и пешеходов. Совместная работа Системы 112 Москвы и «ЭРА-ГЛОНАСС» повышает безопасность миллионов пользователей транспорта и обеспечивает в части снижения смертности при ДТП достижение национальных целей, определенных Президентом России Владимиром Путиным на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.

«В среднем в сутки в систему-112 Москвы поступает порядка 25 сигналов от госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Большинство таких сигналов – это автоматическое срабатывание датчиков при ДТП. После поступления сообщения оператор Системы 112 слышит происходящее в салоне автомобиля и задает уточняющие вопросы о происшествии. Водитель и пассажиры могут отвечать на вопросы, просто находясь в машине без дополнительных средств связи. Если оператору никто не отвечает, на место будут направлены все экстренные службы», – сказал директор ГБУ «Система 112» Сергей Шевчук.

Функционал «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет в ручном или автоматическом режимах сообщить о факте и месте ДТП операторам Системы 112 Москвы. 70% вызовов при тяжелых авариях совершены без участия людей. Зачастую в таких ситуациях пострадавшие находятся в состоянии шока и не могут самостоятельно вызвать помощь, а у очевидцев уходит значительно больше времени на звонок, определение местоположения и описание происшествия.

Автоматическое срабатывание кнопок SOS в автомобилях доказало свою эффективность в различных происшествиях на дорогах столицы. Например, несколько секунд понадобилось системе «ЭРА-ГЛОНАСС», чтобы сообщить о ночной аварии с участием нескольких автомобилей на 1-ой Тверской-Ямской улице в районе Белорусского вокзала, где иномарка на скорости в 150 км/ч влетела в такси.

«ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет свою главную государственную задачу: аварийное оповещение при ДТП спасает тысячи людей ежегодно. К системе подключены свыше 11,2 млн машин. «ЭРА-ГЛОНАСС» помогает соблюдать правило «золотого часа» в медицине катастроф, когда от каждой секунды в течение первых 60 минут после аварии зависит сохранение здоровья и спасение жизней пострадавших водителей и пассажиров. В настоящее время мы работаем над расширением полезного функционала системы. «ЭРА-ГЛОНАСС» будет предупреждать ДТП за счёт взаимодействия с умной инфраструктурой города. Водители смогут заранее получать подсказки о препятствиях или рекомендации по скорости, чтобы проезжать на зелёный свет. Такие нововведения повысят безопасность миллионов автовладельцев, – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Сегодня порядка 4% вызовов, поступающих через систему «ЭРА-ГЛОНАСС», не относятся к ДТП. Водители используют кнопку SOS в качестве инструмента взаимопомощи, в частности, если стали очевидцами различных происшествий в пути.

Подобная история произошла на Третьем транспортном кольце. Женщина увидела остановившийся посреди проезжей части автомобиль, водителю которого стало плохо за рулём, и нажала кнопку SOS. Благодаря данным от «ЭРА-ГЛОНАСС» было автоматически определено местонахождение машины, что помогло быстрее найти пострадавшего и направить скорую помощь.

Среди данных, которые «ЭРА-ГЛОНАСС» при ДТП передает экстренным службам, есть информация о типе используемого топлива. Знание этого параметра помогает принять решение по локализации возможного возгорания, что особенно важно в Москве, где на дорогах уже более 9 тыс. электромобилей.