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Сведения о вакцинации и запись к ветеринару: в приложении «Мой id» появились новые возможности для владельцев домашних животных

Департамент информационных технологий Москвы расширил возможности мобильного приложения «Мой id» для владельцев домашних животных. Теперь в нем можно не только в любой момент посмотреть и переслать основные сведения о питомце, но и быстро перейти к записи в ветклинику, а также проверить сроки обработки от паразитов и вакцинации. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Мы регулярно дополняем приложение «Мой id» полезными сопутствующими сервисами, чтобы возможности цифровой экосистемы столицы были еще доступнее и полезнее для горожан. Теперь владельцам домашних животных доступна информация об обработке и вакцинации их питомцев, а также возможность быстрого перехода к услуге записи к ветеринару на mos.ru. Это позволяет за несколько секунд проверить, когда любимцу пора делать прививку, и сразу записать его на процедуру в любую удобную государственную ветклинику», – сказала Ольга Вилкова, руководитель направления разработки мобильного приложения «Мой id» в Департаменте информационных технологий Москвы.

Сведения о домашних животных в приложении «Мой id» могут подключить горожане, которые указали информацию о своих питомцах в личном кабинете портала mos.ru. Для этого нужно авторизоваться в приложении, открыть настройки и перейти в раздел «Управление документами». Во вкладке «Документы» следует активировать переключатель «Сведения о питомце». После этого соответствующая карточка отобразится в разделах «Избранное» и «Документы».

Если процедуры животному проводят в государственной ветклинике, информация о них попадает в Ветеринарную автоматизированную систему (ВетАС) и становится доступна хозяину в приложении «Мой id», а также в суперсервисе «Мой питомец». Сведения можно внести на mos.ru и самостоятельно, например если прививку животному сделали в частной клинике.

Подробную информацию о приложении «Мой id» и ссылки на скачивание можно найти на странице спецпроекта «Мобильные приложения и сервисы Москвы».

Мобильное приложение «Мой id» было запущено в июле 2023 г. С его помощью горожане могут получить быстрый доступ к сведениям личных документов и документов своих детей, в том числе паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса ОМС. Приложение помогает быстро получать информацию и при необходимости делиться ей с доверенными лицами. Цифровые версии некоторых документов, например единого читательского билета, представлены в виде штрихкодов и QR-кодов. Их можно использовать для получения городских услуг.

Проект развивают Департамент информационных технологий Москвы совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

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