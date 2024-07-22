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С начала 2024 г. приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. раз

В первом полугодии 2024 г. городское приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. человек. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщили CNews представители Департамента информационных технологий Москвы.

Сервис позволяет быстро оплатить счета, посмотреть, что задали ребенку в школе, записаться в поликлинику и решить другие задачи.

«Приложение “Моя Москва” становится все более востребованным у пользователей, которые ценят удобный доступ к городским сервисам и возможность решать разные бытовые задачи в любое время. Его активная аудитория с начала этого года выросла до 1,2 млн пользователей в месяц. Для сравнения: 2023 г. приложением ежемесячно пользовались около миллиона человек», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Самым востребованным сервисом приложения остается просмотр информации о домашних заданиях ребенка — с начала 2024 г. пользователи обратились к нему более 3,2 млн раз. Кроме того, востребована опция платежей — за кружки, детский сад, группу продленного дня, жилищно-коммунальные услуги, а также оплата штрафов, разрешения на резидентную парковку и прочее. Пользователям в том числе доступна пакетная оплата счетов, благодаря которой можно совершить сразу несколько платежей в пару кликов.

Приложение также позволяет записаться в поликлинику и передать показания счетчиков воды и электричества.

Владельцы домашних животных с помощью приложения могут записать питомцев в любую из 26 государственных ветеринарных клиник столицы. Помимо этого, в приложении можно сделать пожертвование в пользу подопечных 90 некоммерческих организаций, получить консультацию операторов городского контакт-центра, а также посмотреть последние новости.

Приложение «Моя Москва» заработало в 2019 г., с тех пор его скачали более 6,6 млн человек, а сервисами воспользовались свыше 89 млн раз.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление».

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