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«Россети» и Сбербанк научат искусственный интеллект понимать электроэнергетику

Группа «Россети» и Сбербанк договорились о разработке новых и применении лучших существующих отраслевых ИИ-решений для цифровой трансформации электросетевого комплекса. Использование систем искусственного интеллекта позволит повысить надежность электроснабжения населения и бизнеса. Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров и первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин. Об этом CNews сообщили представители группы «Россети».

Стороны планируют сформировать умную базу знаний по электросетевому комплексу и разработать специализированную генеративную модель, которая будет понимать специфику отрасли и встраиваться в различные бизнес-процессы. Другими важными направлениями сотрудничества станут внедрение систем искусственного интеллекта в работу с потребителями электроэнергии и роботизация поддерживающих процессов, что позволит сделать последние дешевле и значительно быстрее.

«Сегодня Россия занимает передовые позиции в мире по темпам цифровой трансформации ряда стратегических направлений, в том числе с применением ИИ-технологий. Президент России поставил задачу до 2030 года перевести всю экономику, социальную сферу на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных. Этому может способствовать кооперация между ключевыми субъектами рынка, примером которой является подписанное сегодня соглашение. Бенефициарами станут в первую очередь потребители группы «Россети», а это – подавляющая часть предприятий и населения страны», – сказал Андрей Муров.

«Как отметил Президент России в послании Федеральному Собранию, к 2030 г. необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Над этой задачей мы будем вместе работать с Группой «Россети». Цифровые технологии и искусственный интеллект – это мощнейшие рычаги повышения эффективности в любой сфере. В электроэнергетике «цифра» помогает сократить операционные и капитальные затраты, минимизировать потери электроэнергии и нештатные ситуации, повысить надежность электроснабжения для населения и бизнеса. Такие колоссальные возможности нельзя не использовать, ведь иначе невозможно отвечать на вызовы времени, в том числе технологические», – сказал Александр Ведяхин.

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