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На дорогах Нижнего Тагила установили элементы ИТС для мониторинга транспортного потока!

На дорогах Нижнего Тагила заработали новые элементы интеллектуальных транспортных систем. Работы проводились в рамках второго этапа госконтракта, заключенного с администрацией Нижнего Тагила. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком».

Новые устройства располагаются на перекрестках ул. Ленина – ул. Красноармейская; ул. Красногвардейская, 59 – НТТИ УрФУ; ш. Черноисточинское – ул. Дружинина; ш. Черноисточинское – ул. Бригадная; ул. Ленина – ул. Огаркова.

«Элементы интегрированы в центральное серверное программное обеспечение и позволяют считывать интенсивность, пропускную способность, среднюю скорость и плотность движения», – сказал руководитель по развитию интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.

На базе собранной информации можно составлять «тепловые карты» маршрутов транспортных средств и собирать данные о загруженности автодорог, чтобы в дальнейшем использовать эти знания для разгрузки магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов.

Отметим также, что ранее сотрудники «УГМК-Телеком» оснастили Центр организации дорожного движения в Нижнем Тагиле видеостеной. Специалисты смонтировали и произвели пуско-наладку оборудования, которое позволяет выводить на экран несколько изображений, отражающих состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию на дорогах города.

Комплексный подход к развитию ИТС, по мнению компании, позволит своевременно реагировать на ситуации на улично-дорожной сети, повысит безопасность и качество дорог в городе.

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