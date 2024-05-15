Основные направления работы: какие вызовы стоят перед Минцифры

Госдума утвердила кандидатуру Максута Шадаева на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В ходе заседания по обсуждению кандидатур министров нового состава Правительства России он доложил депутатам о ключевых вызовах для Минцифры на ближайшую и среднесрочную перспективу и ответил на вопросы фракций. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

10 задач в работе ведомства

– создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет на территории всей страны.

– организация массового производства отечественных базовых станций для развития сетей мобильной связи четвертого и пятого поколений.

– увеличение скорости доступа в интернет. До 1 Гбит/с. Такая модернизация должна осуществляться на основе российского оборудования.

– устранение цифрового неравенства, создание инфраструктуры мобильного скоростного интернета на территории малочисленных населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог общего пользования.

– обеспечение устойчивой работы «Почты России» при безусловном сохранении всего ее функционала и всей сети отделений, которые сейчас функционируют.

– сокращение сроков создания и внедрения новых государственных, ведомственных информационных систем, а также устранение неравенства между регионами по уровню цифровизации органов власти за счет предоставления готовых платформенных решений и сервисов из единого государственного облака.

– сокращение сроков оказания услуг, переход на проактивный, комплексный и персональный формат обслуживания граждан в режиме онлайн, когда результат предоставляется в момент обращения.

– создание условий для повышения эффективности деятельности наших предприятий за счет массового внедрения российского ПО, которое по своим характеристикам не должно уступать ведущим зарубежным продуктам. Формирование научно-технических заделов, связанных с квантовыми вычислениями, ИИ и кибербезопасностью,

– повышение качества обучения ИТ-специалистов в вузах за счет привлечения профильных ИТ-компаний. Это будет обязательным условием сохранения этими компаниями льгот.

– борьба с кибермошенничеством, фродом, спамом, ужесточение ответственности за утечки персональных данных, оборотные штрафы.