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Онлайн-услугу для банков дополнили умным сервисом на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале обновили услугу для аккредитованных кредитных организаций и внедрили сервис автозаполнения полей. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оптимизация услуг проводится, чтобы существующие онлайн-услуги становились удобнее и доступнее для пользователей. Для этого подключаем к электронным формам «умные» сервисы, экспертные системы, сокращаем список обязательных документов. Благодаря нововведениям на заполнение заявлений уходит меньше времени, снижается количество отказов в предоставлении услуг, ведомства быстрее рассматривают заявки и направляют обратную связь», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования» предназначена для банков-участников программы, которые ранее заключили соглашение с государством о возмещении расходов при выдаче льготных кредитов для бизнеса. В электронную форму внедрен сервис автозаполнения полей. Когда представитель банка подает заявление и вводит ИНН, автоматически заполняются такие данные: полное наименование организации, ОГРН и КПП. После этого следует добавить оставшиеся сведения и прикрепить документы.

Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Услуга предоставляется бесплатно.

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