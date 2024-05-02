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Верховный суд купит 11,5 тысяч ПК на Linux

Судебный департамент России опубликовал тендер на закупку 11,5 тысяч компьютеров с предустановленной ОС Linux. Целью закупки является обеспечение работы ГАС «Правосудие» во всех регионах страны.

ПК для судебной системы

Как выяснил CNews, Судебный департамент при Верховном суде России закупит 11,5 тысяч ПК на базе ОС Linux для объектов автоматизации ГАС «Правосудие» во всех регионах страны.

Государственная автоматизированная система «Правосудие» (ГАС «Правосудие») — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. ГАС «Правосудие» включает в себя 27 подсистем, около 3000 объектов автоматизации и свыше 110 тысяч автоматизированных рабочих мест, включенных в единую информационную систему.

Основные цели создания ГАС «Правосудие»: поддержание законности и обоснованности принимаемых судебных решений, сокращение сроков рассмотрения дел и жалоб, повышение эффективности процессов судебного делопроизводства, подготовка данных судебной статистики и повышение оперативности сбора, оформления судебных материалов при подготовке и слушании дел.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 24 апреля 2024 г. Начальная сумма контракта составляет 977,5 млн руб. Заявки будут приниматься до 13 апреля. Поставщик будет определен по итогам конкурса 14 мая того же года.

Характеристики закупаемых ПК

В техническом задании к тендеру указаны требования к закупаемым «машинам». Процессор должен иметь не менее двух ядер с минимальной частотой 3,4 ГГц и интегрированным видеочипом, а объем кэш памяти не менее 4 Мб. При этом не уточняется модель и производитель процессора.

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Для работы с ГАС «Правосудие» Судебный департамент закупит 11,5 тысяч ПК на Linux

Оперативная память должна быть частотой не менее 3200 МГц, типа DDR4. Минимальный установленный объем минимум 8 гигабайт. В компьютерах необходимо наличие SSD накопителя с объемом памяти не менее 240 Гб, производитель SSD также не уточняется.

Модель, производитель и чипсет материнской платы не уточнены. Указаны только необходимые в ней разъемы и выходы. Так, в ней должны присутствовать порты видеовыхода HDMI, VGA и DisplayPort. Минимум 4 выхода USB 2.0 и один Type-C. Необходимо наличие слотов M.2 Key M и M.2 Кеу E для подключения дополнительных SSD накопителей. Блок питания должен иметь мощность более 400 Вт.

Что покупают помимо ПК

Кроме самих ПК в техническом задании указаны требования к мониторам, компьютерным мышкам, клавиатурам и источникам бесперебойного питания (ИБП).

Мониторы должны размер диагонали 23,8 дюйма с разрешением 1920x1080, угол обзора по вертикали более 160 градусов и угол обзора по горизонтали более 170 градусов. С соответствующим типом матрицы: VA, IPS, VA или TN+film. Мониторы должны иметь встроенные динамики.

Мыши и клавиатуры должны подключаться по проводному USB-интерфейсу. Минимальная мощность ИБП 500 Вольт-ампер, форм-фактор напольный, а допустимое время работы при перегрузке 110% минимум одна минута.

Требования к ПО

Как указано в техническом задании, все предустановленное на закупаемые ПК программное обеспечение должно входить в Единый Реестр Российских Программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

На компьютерах должна стоять ОС Linux на ядре не ниже 5.15. Точная версия ОС не уточняется. Из подходящих на отечественном рынке всего пять ОС, это: Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО»), «Ред ОС» («Ред Софт»), Calculate Linux и Lotus. Интересный факт, что ранее ГАС «Правосудие» не поддерживала работу ни с одной ОС из реестра российского ПО. Так в 2022 г. Пермскому краевому суду пришлось закупать ПК на базе древней ОС Windows 7 для того, чтобы продолжать работать в системе.

Помимо ОС на ПК должны быть предустановлены: офисный пакет программ «МойОфис», антивирусные программы и ПО для мониторинга и управления системой.

Антон Мушинский

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