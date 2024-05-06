Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro

«Железо» для «Росгеолфонда»

Как выяснил CNews, российский федеральный геологический фонд («Росгеолфонд») покупает сервер и СХД от компании Yadro и лицензию Linux «Ред ОС» на сумму 162 млн руб.

Тендер был опубликован 26 апреля 2024 г. Заявки принимаются до 8 мая того же года. Итоги конкурса будут подведены 13 мая. Закупка проводится с целью обеспечения хранения и обработки данных в информационных системах Службы.

Требования к серверу и СХД

В техническом задании к тендеру «Росгеолфонд» указал требования к закупаемому оборудованию. Службе необходим сервер Vegman R220 G2, производства отечественной компании Yadro или его эквивалент.

«Росгеолфонд» «Росгеолфонд» закупает СХД и Сервер, производства компании Yadro

Сервер должен обладать не более двумя процессорами с базовой частотой каждого установленного процессора не менее 2,3 ГГц и 30 мб кэш памяти, иметь адаптер RS-232 и систему удаленного управления. Необходима поддержка различных интерфейсов накопителей: MicroSD, SATA, M.2, PCIe, SAS, U2 и NVMe. Всего в сервере должно стоять не менее трех накопителей.

Закупаемый сервер должен быть совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием Yadro Vegman S320, необходима официальная поддержка ПО Yadro «Суприм» для обеспечения группового управления. Помимо этого необходима сертификация с программным обеспечением Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7, «Альт Сервер СП 8 / 10», «Альт Сервер 10», Сервер «РЕД ОС 7.2 / 7.3», «Виртуализация 7.3».

Система хранения данных также должна быть производства компании Yadro или эквивалентным с ним по характеристикам. СХД должен иметь интерфейс подключения к серверу типа SAS, количество этих интерфейсов должно быть не менее 8, количество LFF (3,5) слотов для накопителей не менее 78.

Всего в СХД должно быть 78 HDD накопителей со скоростью вращения минимум в 7200 оборотов в минуту. Объем каждого установленного накопителя должен быть не менее 16 ТБ.

Помимо СХД и сервера «Росгеолфонд» закупает лицензию к «Ред ОС» или ее эквивалент на ядре Linux. В техническом задании указано, что ОС должна функционировать на серверах с архитектурой х86-64, иметь поддержку RPM-пакетной базы и YUM-совместимого пакетного менеджера и поддержку автоматизированной системы проверки уязвимостей ПО на основе актуальных баз данных, сформированных разработчиком ОС.

Какие ИС входят в «Росгеолфонд»

«Росгеолфонд» осуществляет государственное информационное обеспечение геологического изучения недр и использования минеральных ресурсов в России. Организация собирает, хранит и предоставляет доступ к геологическим данным, созданным геологическими организациями СССР и современной России. Она отслеживает месторождения и другие объекты полезных ископаемых, проводит работы по изучению недр и оценке запасов и ресурсов минеральных ископаемых в стране.

В ИС «Росгеолфонда» входит 6 подсистем: Федеральная государственная автоматизированная система лицензирования недропользования (ФГИС АСЛН). Содержит сведения и скан-образы лицензионных документов, включает встроенную интернет-ГИС для пространственного анализа лицензионной деятельности.

Федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической информации о недрах» (ФГИС ЕФГИ). Содержит реестр первичной и интерпретированной геологической информации о недрах, а также первичную и интерпретированную геологическую информацию о недрах, представленную на электронных носителях и имеющуюся в федеральном и его территориальных фондах

Информационная система «Недра». Обеспечивает учет и хранение документов, поступающих в территориальные фонды и «Росгеолфонд», а также извлечение и анализ информации, содержащейся в этих документах, при создании различных информационных продуктов.

Справочно-информационная система результатов экспертизы проектов и смет на геологическое изучение недр (ФГИС СИБД), информационная система «Учет и баланс подземных вод» и портал государственных услуг и функций Роснедр (ФГИС «Портал Госуслуг Роснедр»). Доступ к информационным ресурсам и системам, администрируемым ФГБУ «Росгеолфонд», предоставляется только на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию.