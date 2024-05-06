CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Техника
|

Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro

«Росгеолфонд» покупает сервер и СХД от компании Yadro и лицензию Linux «Ред ОС» на сумму 162 млн руб. Целью покупки является обеспечение работы информационных системы Службы.

«Железо» для «Росгеолфонда»

Как выяснил CNews, российский федеральный геологический фонд («Росгеолфонд») покупает сервер и СХД от компании Yadro и лицензию Linux «Ред ОС» на сумму 162 млн руб.

Тендер был опубликован 26 апреля 2024 г. Заявки принимаются до 8 мая того же года. Итоги конкурса будут подведены 13 мая. Закупка проводится с целью обеспечения хранения и обработки данных в информационных системах Службы.

Требования к серверу и СХД

В техническом задании к тендеру «Росгеолфонд» указал требования к закупаемому оборудованию. Службе необходим сервер Vegman R220 G2, производства отечественной компании Yadro или его эквивалент.

rfgf_700.jpg
«Росгеолфонд»
«Росгеолфонд» закупает СХД и Сервер, производства компании Yadro

Сервер должен обладать не более двумя процессорами с базовой частотой каждого установленного процессора не менее 2,3 ГГц и 30 мб кэш памяти, иметь адаптер RS-232 и систему удаленного управления. Необходима поддержка различных интерфейсов накопителей: MicroSD, SATA, M.2, PCIe, SAS, U2 и NVMe. Всего в сервере должно стоять не менее трех накопителей.

Закупаемый сервер должен быть совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием Yadro Vegman S320, необходима официальная поддержка ПО Yadro «Суприм» для обеспечения группового управления. Помимо этого необходима сертификация с программным обеспечением Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7, «Альт Сервер СП 8 / 10», «Альт Сервер 10», Сервер «РЕД ОС 7.2 / 7.3», «Виртуализация 7.3».

Система хранения данных также должна быть производства компании Yadro или эквивалентным с ним по характеристикам. СХД должен иметь интерфейс подключения к серверу типа SAS, количество этих интерфейсов должно быть не менее 8, количество LFF (3,5) слотов для накопителей не менее 78.

Всего в СХД должно быть 78 HDD накопителей со скоростью вращения минимум в 7200 оборотов в минуту. Объем каждого установленного накопителя должен быть не менее 16 ТБ.

Помимо СХД и сервера «Росгеолфонд» закупает лицензию к «Ред ОС» или ее эквивалент на ядре Linux. В техническом задании указано, что ОС должна функционировать на серверах с архитектурой х86-64, иметь поддержку RPM-пакетной базы и YUM-совместимого пакетного менеджера и поддержку автоматизированной системы проверки уязвимостей ПО на основе актуальных баз данных, сформированных разработчиком ОС.

Какие ИС входят в «Росгеолфонд»

«Росгеолфонд» осуществляет государственное информационное обеспечение геологического изучения недр и использования минеральных ресурсов в России. Организация собирает, хранит и предоставляет доступ к геологическим данным, созданным геологическими организациями СССР и современной России. Она отслеживает месторождения и другие объекты полезных ископаемых, проводит работы по изучению недр и оценке запасов и ресурсов минеральных ископаемых в стране.

В ИС «Росгеолфонда» входит 6 подсистем: Федеральная государственная автоматизированная система лицензирования недропользования (ФГИС АСЛН). Содержит сведения и скан-образы лицензионных документов, включает встроенную интернет-ГИС для пространственного анализа лицензионной деятельности.

Федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической информации о недрах» (ФГИС ЕФГИ). Содержит реестр первичной и интерпретированной геологической информации о недрах, а также первичную и интерпретированную геологическую информацию о недрах, представленную на электронных носителях и имеющуюся в федеральном и его территориальных фондах

Информационная система «Недра». Обеспечивает учет и хранение документов, поступающих в территориальные фонды и «Росгеолфонд», а также извлечение и анализ информации, содержащейся в этих документах, при создании различных информационных продуктов.

Справочно-информационная система результатов экспертизы проектов и смет на геологическое изучение недр (ФГИС СИБД), информационная система «Учет и баланс подземных вод» и портал государственных услуг и функций Роснедр (ФГИС «Портал Госуслуг Роснедр»). Доступ к информационным ресурсам и системам, администрируемым ФГБУ «Росгеолфонд», предоставляется только на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Верховный суд купит 11,5 тысяч ПК на Linux

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж

Роботы-питомцы, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024