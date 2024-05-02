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Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России

Научный работник Станислав Лахтин и совладелец компании «Цифровая экспертиза» Максим Александров заочно арестованы Басманным судом Москвы по делу о мошенничестве в НТЦ «Система», которое было заведено летом 2022 г.

Новые фигуранты в рамках уголовного дела

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина, а также совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Они стали новыми фигурантами уголовного дела о хищении 43,7 млн руб. при выполнении государственного контракта, связанного с разработкой программного обеспечения (ПО) для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России. Ранее по этому делу проходили ряд руководящих сотрудников и специалистов ФГУП ФСО «НТЦ (Научно-технический центр) "Система"».

«Цифровая экспертиза» находится в г. Дубна (Московская область). Эта фирма специализируется на разработке софта. Обоим незадолго до обращения в суд следствие также заочно предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Racool_studio / Фотобанк Freepik
Два человека арестованы по делу двухлетней давности о хищениях на спецсвязи для ФСО России

Суд согласился с правоохранительными органами и назначил меру пресечения в виде ареста. Судебное решение вступит в силу с момента задержания фигурантов на территории России или их экстрадиции в Россию из другого государства.

Ход расследования

По данным «Коммерсанта», заочно арестованные Станислав Лахтин и Максим Александров стали новыми фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении госконтракта на проведение работ в интересах службы спецсвязи, входящей в Федеральную службу охраны.

Следственный комитет России выясняет обстоятельства хищения бюджетных средств с 24 августа 2022 г. Уже 25 августа 2022 г., на следующий день после возбуждения дела, были задержаны генеральный директор ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» Павел Нащекин, его заместитель Александр Попов и руководитель проектов, начальник лаборатории НТЦ Станислав Глазов, считающийся одним из ведущих российских специалистов в области информационных технологий и цифровизации.

Вскоре оперативники задержали советника директора ФГУП ФСО Анатолия Русанова, главного бухгалтера предприятия Юрия Миронова и ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова. Всем им было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а 26 августа 2022 г. Басманный суд отправил их в СИЗО.

Год спустя их мера пресечения была изменена — они были переведены под домашний арест. Почти одновременно с этим, генеральному директору Павлу Нащекину, замдиректора Александру Попову и руководителю проектов Станиславу Глазову к обвинению в мошенничестве добавилась и особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле один эпизод, который относится к 2019-2020 гг. Речь идет о госконтракте на разработку и установление программного обеспечения для Службы спецсвязи ФСО. Позиция следствия заключается в том, что стоимость контракта была искусственно завышена, а сама программа оказалась нерабочей. Сумма ущерба, согласно подсчетам следствия, составляет 43,7 млн руб.

Потерпевшими по делу признаны Служба спецсвязи ФСО и ФГУП ФСО «НТЦ "Система"». Также в материалах дела подчеркивается, что действия обвиняемых несут повышенную общественную опасность и подрывают авторитет Федеральной службы охраны.

Деятельность и выручка «НТЦ "Система"»

ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» было создано в 1992 г. Предприятие занимается информационно-правовым обеспечением деятельности федеральных органов власти. НТЦ запустил полнотекстовый банк правовой информации «Законодательство России» и официальный интернет-портал правовой информации.

По данным базы «Контур фокус», на конец 2023 г. баланс предприятия составил 497,9 млн руб., а выручка 205,4 млн руб. Чистая прибыль – 500 тыс. руб. Уставный капитал НТЦ составляет 32,7 млн руб. Директором предприятия сейчас является Игорь Акимов.

Центр также выполняет задачи по развитию государственной системы правовой информации, внедряя информационные технологии и электронную документацию на всех этапах правового акта, от подготовки его проекта до официального опубликования и применения.

Дмитрий Федонин

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