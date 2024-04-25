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Число нотариальных действий онлайн в 2023 году выросло в 5,5 раз

Количество нотариальных действий в онлайн-формате в 2023 г. выросло в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом и превысило 859 тыс. В I квартале 2024 г. рост продолжается — совершено уже свыше 250 тыс. удаленных нотариальных действий, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом 24 апреля рассказал президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик на пресс-конференции в Москве.

Всего на сегодняшний день доступно 13 нотариальных действий онлайн. С их помощью можно получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, вернуть посредством исполнительной надписи долг, воспользоваться депозитом нотариуса для исполнения обязательств.

Кроме того, удаленно можно зафиксировать доказательства в интернете, получить удостоверение верности перевода, передать электронный документ нотариусу на хранение или же через нотариуса направить его другому физическому или юридическому лицу и т. д. В 2023 г. в списке удаленных нотариальных действий появилось еще одно — удостоверение факта наличия сведений в ЕГРН.

Нотариусы подчеркивают: удаленно можно проводить только действия, которые не требуют проверки реальной воли обратившегося и которые не могут нарушить чьи-то права, причинить реальный ущерб.

При этом дистанционное удостоверение применимо к любому типу сделок и соглашений, поскольку в данном случае стороны не встречаются лично, но каждый идет к удобному для себя нотариусу. Сохраняются все этапы проверок и все гарантии безопасности. В 2023 г. продолжился рост «нотариальной дистанционки»: таких сделок стало в 2,2 раза больше, чем было годом ранее. Такая же динамика наблюдалась по итогам первого квартала 2024 г.: количество нотариальных дистанционных сделок к аналогичному периоду 2023 г. выросло в 1,8 раза.

На пресс-конференции также озвучили итоги развития цифрового нотариата, которому в этом году исполнится 10 лет. Сегодня ЕИС нотариата — это не только хранилище для юридически значимых сведений, но и база для уникальных публичных реестров и сервисов, которыми активно пользуются граждане и предприниматели нашей страны.

«За время существования четырех ключевых реестров и сервисов граждане обратились к ним почти 337 млн раз», — сказал президент ФНП.

Сервисом проверки нотариальных доверенностей с момента запуска в 2017 г. пользователи воспользовались 18 млн раз. Почти 287 тыс. раз граждане проверяли подлинность нотариальных документов по QR-коду, такая возможность появилась в 2018 г. К реестру наследственных дел с момента его запуска весной 2018 г. россияне обращались 19 млн раз. А к помощи реестра уведомлений о залоге движимого имущества, созданного по поручению Президента России, за время его существования люди прибегали 299,6 млн раз.

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