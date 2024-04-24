CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье зимние цифровые проверки культурных учреждений сменились на летние

В зимний период с помощью «цифры» было проведено более 31 тыс. проверок библиотек, театров, музеев и других учреждений сферы культуры Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«"Проверки Подмосковья" перешли на зимний чек-лист в ноябре 2023 г. За время его действия исполнители получили свыше 30 тыс. заданий на проверку культурных объектов. С помощью "цифры" удалось устранить порядка 2 тыс. нарушений, в основном связанных с очисткой входных групп от снега», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Раздел по осмотру культурных учреждений и их прилегающей территории был запущен в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» в конце 2020 г. С его помощью на более чем 1,6 тыс. объектах контролируются состояние входных групп и ограждений, наличие пандусов, чистота в санузлах, зрительных залах и т.д. В зимний период также отслеживается качество уборки снега, наледи и отсутствие сосулек на кровле.

«С помощью мобильного приложения контролировать безопасность и порядок можно дистанционно. Это позволяет проводить большее количество проверок за меньшее время», – отметила Надежда Куртяник.

В Московской области под цифровым контролем находятся детские и спортивные площадки, соцучреждения, питание в школах, многоквартирные дома, парки, стройплощадки, автовокзалы и другие объекты. В летний период через приложение «Проверки Подмосковья» также контролируются участки, где растет борщевик Сосновского.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Россиянам разрешат получать криптовалюту за экспорт. Пока только в экспериментальном режиме

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024