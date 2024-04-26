CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Тендеры ИТ в госсекторе
|

Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro

Федеральное казначейство закупает совместимые с Yadro Tatlin.Unified СХД на полмиллиарда рублей. Целью закупки является развитие своей Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ).

Полмиллиарда на СХД

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство выделило 553,6 млн руб. для закупки универсальных систем хранения данных, совместимых с СХД Yadro Tatlin.Unified, для развития своей Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ).

Единая облачная инфраструктура Федерального казначейства — это система, которая обеспечивает бесперебойное функционирование информационных систем Федерального казначейства посредством консолидации используемых центров обработки данных без разграничения по территориальному признаку.

В состав ЕОИ входят: ЦОД 1 Минфина в г. Дубна и ЦОД 2 Минфина в г. Городец. В ЕОИ размещаются ключевые информационные системы Федерального казначейства, такие как: Единая информационная система в сфере закупок (ГИС ЕИС), Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИС ЭБ), Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), Государственная автоматизированная информационная система «Управление» (ГАСУ) и Автоматизированная система Федерального казначейства (АС ФК).

fkk700.jpg
Telegram-канал Федерального казначейства
Федеральное казначейство закупает СХД на полмиллиарда рублей

Тендер на покупку оборудования был опубликован 19 апреля 2024 г. на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 8 мая, а итоги конкурса будут подведены 15 мая того же года.

Требования к характеристикам СХД

Закупаемые Казначейством СХД обязательно должны быть совместимы с имеющимися у организации СХД Yadro Tatlin.Unified, причем после установки они не должны терять в производительности. Совместимость должна быть подтверждена официальным письмом от компании Yadro.

Модуль расширения дискового пространства должен обеспечивать возможность резервируемого подключения к установленной у Службы СХД Tatlin.Unified с использованием протокола SAS и возможность миграции томов с имеющихся СХД на закупаемый модуль расширения дискового пространства (дисковую полку) и обратно. Необходима возможность совместной работы не менее 70 накопителей с интерфейсом SAS.

Количество установленных в систему твердотельных накопителей должно быть не менее 48 штук, а объем каждого из них минимум в 15,3 терабайта.

Модернизация продолжается

Федеральное казначейство давно занимается модернизацией своей Единой облачной инфраструктуры. Так в ноябре 2023 г. организация закупала сервера почти на один миллиард руб. с перехода на отечественное оборудование.

А в июне того же года в Казначействе переводили все свои системы с Oracle на СУБД PosterSQL с целью выполнения планов по импортозамещению.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

СNews Analytics опубликовал топ-35 поставщиков ИТ-решений в сфере здравоохранения

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра

Обзор моноблока MSI Pro AP272 13M: обойдемся без проводов

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Показать еще

Наука

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024