Казначейство России переводит основную функциональность «Электронного бюджета» с продукта Oracle на отечественное решение

Федеральное казначейство России переходит с Oracle Financials Accounting Hub на отечественную транзакционно-информационную платформу «Смарт Виста». На это выделено 236 млн руб.

Казначейство России потратит 236 млн руб на ПО для учета операций

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство России закупит почти 5,5 млн лицензий на транзакционно-информационную платформу для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств на 236 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 13 ноября 2023 г. Участники могут подать заявки до 21 ноября 2023 г. Закупку осуществляет федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России». 23 ноября 2023 г. будет определен победитель торгов.

Цели закупки

Основной целью Федерального казначейства является импортозамещение программного обеспечения (ПО) от американской корпорации Oracle. В марте 2020 г. CNews сообщал о том, что ведомство начало переход с системы управления базами данных (СУБД) Oracle Database Enterprise Edition на Postgres Pro Enterprise от российской компании.

Сейчас очередь дошла до замены Oracle Financials Accounting Hub (Oracle FAH) на отечественную транзакционно-информационную платформу «Смарт Виста» от компании «БПС Инновационные программные решения».



Разработчик «Смарт Висты» рассказал, что платформенные решения «Смарт Виста» работают на СУБД Postgres Pro.

В казначействе рассказали, что функции контроля фондов, казначейского и бухгалтерского аналитического учета в государственную интегрированную информационную систему (ГИИС) «Электронный бюджет» ранее выполнялись в Oracle FAH.

Собеседник в Казначействе рассказал CNews: «Использование отечественной транзакционно-информационной платформы позволило в полном объеме обеспечить интеграцию, маршрутизацию и передачу информации для формирования бюджетной (бухгалтерской) выписки в рамках обеспечения процесса выполнения функции учета и отчетности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В решении реализован весь основной функционал ведения учета ГИИС «Электронный бюджет»».

По словам представителя ведомства, в ходе пилотирования «Смарт Виста» показала свою эффективность, масштабируемость и отказоустойчивость. «Поэтому мы закупим лицензий в количестве, необходимом для перевода всех лицевых счетов с подходящим типом на данную платформу В дальнейшем платформа также будет использоваться для решения учетных и транзакционных задач в Федеральном казначействе по другим типам лицевых счетов», - заявил собеседник из Федерального казначейства.

В ведомстве уточнили, что пока продолжают использовать ПО Oracle, но работают над исключением всего софта компании.

ГИИС «Электронный бюджет»

Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» включает в себя единый портал бюджетной системы, а также набор подсистем, реализующих основные и опциональные функции.

Проектирование ГИИС «Электронный бюджет» началось в 2011 г. В 2015 г. Единый портал о государственном бюджете был запущен в промышленную эксплуатацию, который аккумулировал в себе всю информацию этой государственной системы. Основной задачей при разработке «Электронного бюджета» стала информатизация государственных финансов: повышение доли юридически значимого электронного документооборота и сокращение времени обработки, сроков формирования финансовой и управленческой документации сектора государственного управления.