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«Почта России» и «ЭвоКарго» внедряют прорывные технологии для автоматизации процессов в отрасли связи

«Почта России» и «ЭвоКарго» впервые запускают проект по внедрению высокоавтоматизированного электротранспорта Evocargo N1 на территории логистического центра «Почты России» «Внуково-2». Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Автоматизация логистических процессов в одном из флагманских сортировочных хабов национального почтового оператора осуществляется впервые. Поскольку «Почта России» обслуживает десятки миллионов клиентов в год, внедрение эффективных логистических решений на базе ИИ представляется закономерным и необходимым шагом для оказания надлежащих внутренних и международных услуг.

«Применение автономных транспортных средств позволяет исключить человеческий фактор при выполнении рутинных задач, тем самым обеспечивая бесперебойную работу компании. Для Почты России важно обеспечить высокий уровень предоставления услуг нашим клиентам как в России, так и за рубежом. Этого невозможно достичь без применения современных технологий в транспорте и логистике в целом», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Игорь Тушаковский.

В рамках сервиса «ЭвоКарго» по территории логистического центра «Почты России» «Внуково-2» в автоматическом режиме будет производиться перевозка почтовых отправлений с помощью автономного электрогрузовика Evocargo N1.

Сервис автономной логистики уже пользуется спросом среди таких компаний, как «Вайлдберриз», «Сладкая жизнь», «Газпромнефть-Снабжение», «Русклимат», Магнитогорский металлургический комбинат, ПЭК, «Марвел-Логистика», СИБУР и многих др.

Автономный транспорт Evocargo N1 заряжается от электричества и является экологически чистым. Автономность электрогрузовика обеспечена системой автопилота пятого поколения, являющейся собственной разработкой компании. Безопасность передвижения грузовика обеспечена комплексной мультисенсорной системой восприятия, построенной на основе современных алгоритмов машинного обучения. Технология позволяет точно определять положение в пространстве, планировать максимально безопасную скорость и прогнозировать движение с учетом окружающей среды.

«Безусловно, мы гордимся внедрением прорывных «безлюдных» технологий и запуском цифровых решений в реальный мир. Это первый проект по автоматизации логистических процессов крупнейшего игрока отрасли связи в стране. Наш сервис призван оптимизировать логистику и способствовать трансформации «Почты России» в цифровую компанию. Помимо экономического эффекта в виде снижения операционных затрат, автономный электротранспорт позволит повысить компании контроль за перевозками посредством сбора и анализа данных в электронном виде, а также сократить воздействие на окружающую среду, внося вклад в ESG-повестку», — сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора - коммерческий директор «ЭвоКарго».

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Компания ООО «ЭвоКарго» (англ. «Evocargo»), созданная в 2020 г. в Москве, разрабатывает автономные логистические решения полного цикла. «ЭвоКарго» предлагает принципиально новую экономически эффективную логистическую услугу по сервисной модели с применением автономного электротранспорта собственного производства на складских и производственных площадках. Сервис позволяет снизить расходы на содержание флота до 30%. В 2023 г. ООО «ЭвоКарго» стало подписантом Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта, разработанного Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Кодекс устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которым обязались следовать компании, разрабатывающие и применяющие технологии ИИ.

АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 тыс. точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи. Численность почтовых работников «Почты России» составляет 265 тыс. человек. Ежегодно «Почта России» принимает около одного млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2023 г. Почта доставила 302 млн электронных заказных писем. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).

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